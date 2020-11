Bonus mobilità, oggi il click day per il contributo da 500 euro

Bonus bici al via: dalle 9 di oggi 3 novembre si può fare domanda di rimborso o richiedere il voucher sconto da spendere presso i negozi convenzionati.

Bonus bici, click day al via: come fare domanda per rimborso e voucher

Alle ore 9 di oggi 3 novembre 2020 sono partite ambedue le fasi relative al bonus mobilità. Il rimborso della spesa per l’acquisto di bici o monopattini, così come la richiesta del voucher-sconto dovranno essere richiesti tramite il sito https://www.buonomobilita.it/.

Come riportato sul sito del Ministro dell’Ambiente, il click day consentirà di inserire la fattura o lo scontrino parlante relativo alla spesa sostenuta dal 4 maggio e fino al 2 novembre e di richiedere il buono spesa digitale da consegnare al fornitore.

Il voucher emesso dal sistema, in formato digitale, sarà valido per 30 giorni e potrà essere utilizzato presso i negozi aderenti all’iniziativa (l’elenco sarà pubblicato sul sito del Ministero).

Ma chi sono i beneficiari della misura? Il bonus bici e monopattini è rivolto ai contribuenti maggiorenni residenti nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei capoluoghi di Regione e nei capoluoghi di provincia (anche con meno di 50 mila abitanti), nelle Città metropolitane, e, quindi, e nei comuni facenti parte delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti).

Sono 14 le Città Metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma Capitale, Torino, Venezia.