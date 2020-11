Cade con la bici in un campo di cactus e si rialza pieno di spine

Ad essere protagonista di una scena esilarante è un atleta dilettante di 39 anni, di nome Diego Moreno, che ha subito un incidente sull’Avenida “Los Cactus” nella zona del Parque de la Ciudad, nella provincia di La Rioja (Argentina) mentre pedalava in bicicletta. L’uomo, è caduto con le gambe all’aria, in mezzo ai cactus dopo aver perso il controllo della sua bici, su una strada riempiendosi completamente di spine.

In un primo momento, è stato assistito da passanti e persone che si trovavano in zona, e poi trasferito all’ospedale Vera Barros per eseguire le cure corrispondenti. “Andavo con altri tre ciclisti, ero ultimo della fila, non ho visto un piccolo cratere sull’asfalto e ho scansato la buca, ho lasciato il manubrio e ho iniziato a cordonare, volevo recuperare l’equilibro della bici e non riuscendo sono andato dritto contro gli steli del cactus, una pianta originaria della regione.

“Grazie a Dio indossavo occhiali e casco e per questo non mi sono punto la faccia o la testa, perché il modo in cui le spine si sono conficcate avrebbe potuto rendermi cieco”, ha raccontato Moreno ai media del suo paese. Fortunatamente nonostante tutto il ciclista non si è ferito gravemente.