Camu Camu, il frutto che contiene 60 volte più vitamina C di un’arancia

Il camu camu (Myrciaria dubia) è un frutto ricchissimo di vitamina C (ne contiene 20-30 volte più dei kiwi) e di polifenoli (presenti in concentrazioni 5 volte superiori a quelle delle more). Sarebbe proprio l’elevata concentrazione di fitochimici a conferire al camu camu le sue proprietà contro obesità e malattie metaboliche.

Questo frutto fornisce 60 volte più vitamina C di un’arancia. Una volta raccolti, i frutti vengono essiccati e polverizzati in tempi minimi, per preservare la loro ricchissima concentrazione di Vitamina C naturale. Ma c’è di più: potassio, calcio, sodio, zinco, rame e ferro, importanti aminoacidi essenziali (che devono essere necessariamente introdotti con la dieta, come valina, serina, niacina), flavonoidi e proteine completano la sua struttura organica, entrando in sinergia fra di loro e migliorando l’assorbimento dei nutrienti.

Il Camu Camu presenta moltissime sostanze benefiche per l’organismo che aiutano a migliorare la condizione di salute:

Vitamina C : il Camu Camu è una fonte notevole di Vitamina C tanto che il suo contenuto è circa 60 volte maggiore rispetto alla quantità presente nell’arancia .

: il Camu Camu è una tanto che il suo contenuto è circa . Aminoacidi : Tra gli aminoacidi essenziali contenuti nel Camu Camu, ovvero quelli che dobbiamo ottenere attraverso il cibo perchè il nostro organismo non è in grado di produrli, troviamo la Valina , la Leucina e la Serina , ognuno dei quali svolge un ruolo molto rilevante per la nostra salute.

La Valina ha il compito di prevenire la disgregazione piastrinica ed è importante per il sistema nervoso dal momento in cui migliora la funzione cognitiva .

La Leucina è invece fondamentale per il nostro corpo, dal momento che servono a rafforzare ossa e muscoli favorendo la crescita dei tessuti ed il ripristino e la produzione degli ormoni della crescita .

La Serina , al contrario dei primi due è indispensabile per la digestione . Essa aiuta a rompere i legami tra proteine ​​e polipeptidi in modo tale da poter essere utilizzati dai nostri corpi.

: Tra gli aminoacidi essenziali contenuti nel Camu Camu, ovvero quelli che dobbiamo ottenere attraverso il cibo perchè il nostro organismo non è in grado di produrli, troviamo la , la e la , ognuno dei quali svolge un ruolo molto rilevante per la nostra salute. ha il compito di ed è dal momento in cui . è invece fondamentale per il nostro corpo, dal momento che servono a . , al contrario dei primi due è . Essa aiuta a rompere i legami tra proteine ​​e polipeptidi in modo tale da poter essere utilizzati dai nostri corpi. Potassio : E’ un minerale molto importante poiché facilita il corretto funzionamento del cuore e dei reni .

: E’ un minerale molto importante poiché . Flavonoidi : il Camu Camu contiene diversi flavonoidi, ovvero composti che operano principalmente come antiossidanti , neutralizzando i radicali liberi, nocivi per il nostro corpo.

: il Camu Camu contiene diversi flavonoidi, ovvero composti che operano principalmente come , neutralizzando i radicali liberi, nocivi per il nostro corpo. Acido Gallico : possiede proprietà anti-fungine e anti-virali ed agisce anch’esso come antiossidante .

: possiede ed agisce anch’esso come . Acido Ellagico: è un altro acido con proprietà antiossidanti. Recenti studi hanno attribuito a questo acido alcuni effetti anti-cancro, sebbene tale ricerca sia ancora in fase di sperimentazione.

Come utilizzare il Camu Camu

Le bacche di Camu Camu sono caratterizzate da un sapore molto acido tale per cui risulta molto difficile consumarle singolarmente. Per ovviare ciò spesso vengono aggiunte a preparazioni dolci, come ad esempio gelati, spremute e ricette di questo genere. Tale prodotto si può trovare nei negozi specializzati in prodotti biologici, al naturale o sotto forma di integratori alimentari ma è anche possibile acquistarli online presso i vari shop che si occupano della vendita dei superfood.