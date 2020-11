Ciuccio per neonati, è allarme rischio “soffocamento”: non utilizzare il prodotto

Diramato da Rapex, il sistema di allerta rapido per i prodotti non alimentari, un avviso di richiamo relativa a ciucci per neonati con supporto rigido in plastica venduti con il marchio NUVITA. Un provvedimento adottato in seguito alla segnalazione del nostro Ministero per la Salute e la Politica dei Consumatori. Il rischio sarebbe quello si soffocamento dovuto alla rottura della tettarella, che RAPEX specifica potrebbe verificarsi “facilmente”.

Come si legge alla segnalazione “A12 / 01619/20” del 27 novembre, Rapex, ha messo l’avviso in evidenza sul proprio sito. Nello specifico si tratta di un articolo rientrante tra i prodotti per puericultura e attrezzature per bambini denominato “Succhietto Air 55 6m + Glow in the dark” a marchio NUVITA numero di modello 7083 codice a barre:5350555000686.

Il prodotto non è conforme alla pertinente norma europea EN 1400.” Nel dettaglio la natura del pericolo è il “soffocamento”, infatti in seguito alle analisi il giocattolo non ha “resistito alle prove meccaniche e fisiche”. Il ciuccio è stato classificato come “prodotto pericoloso” e il “rischio serio”, per cui la notifica è stata collocata nella categoria “Allarme per i consumatori” sul sito ufficiale del Rapex.

Alla luce della segnalazione di oggi, per Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda i Consumatori che l’avessero acquistato a non utilizzare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o il rimborso della confezione. I ciucci appartengono alla linea “NUVITA” e riguardano sia quelli per bimbi dai 0 ai 6 mesi, che quelli per piccoli dai 18 mesi in su, venduti anche dai negozi on line come Amazon.