Coronavirus, Bollettino di oggi: 29.003 casi, i morti sono 822

I dati del bollettino del ministero della Salute registrano 23.009 nuovi contagi a fronte di 232.711 tamponi effettuati. I casi totali di Covid in Italia superano il milione e mezzo attestandosi su 1.509.875. I decessi in un giorno sono 822. Le terapie intensive diminuiscono di due unità (in totale sono 3.846) mentre i ricoveri in regime ordinario scendono di 275 (in totale sono 34.038).

La percentuale positivi-tamponi è del 12,4%. Governo al lavoro per il prossimo dpcm con le misure anti-Covid per Natale e Capodanno. Oggi vertice di Conte con i capi delegazione di maggioranza, mentre Boccia e Speranza vedono gli enti locali con Arcuri e Borrelli. Previsti controlli per chi rientra dall’estero, spostamenti limitati in tutta Italia e regole per evitare assembramenti durante lo shopping. Si attendono poi indicazioni Ue sullo sci, con Berlino che chiede lo stop fino al 10 gennaio e l’Ue che precisa “Riaperture impianti sono di competenza autorità nazionali”. Speranza presenterà in Parlamento il 2 dicembre il piano strategico dei vaccini.