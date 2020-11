Coronavirus, trovati anticorpi in persone mai positive: la scoperta del Francis Crick Institute

Scoperti anticorpi che proteggono dal Covid in persone mai infettate. E la loro presenza appare più diffusa nei bambini. Sono i risultati di una ricerca britannica pubblicata su “Science”. L’obiettivo dello studio era quello di dare una risposta ad una questione che è emersa in numerosi casi: perché c’è chi sembra naturalmente protetto contro Sars-CoV-2 pur non avendo mai contratto l’infezione? A rispondere adesso è uno studio dei ricercatori britannici del Francis Crick Institute.

I ricercatori hanno fatto questa scoperta durante lo sviluppo di test sugli anticorpi altamente sensibili per Covid-19. Hanno confrontato il sangue dei pazienti con Covid-19 con i pazienti che non avevano avuto la malattia. Sorprendentemente, hanno scoperto che alcune persone che non erano state esposte a SARS-CoV-2 avevano anticorpi che avrebbero riconosciuto il virus.

Per confermare i loro risultati, hanno analizzato oltre 300 campioni di sangue raccolti prima della pandemia, tra il 2011 e il 2018. Quasi tutti avevano anticorpi che reagivano con i comuni Coronavirus del raffreddore, visto che tutti sono stati esposti a questi virus almeno una volta nella vita. Tuttavia, una piccola frazione di donatori adulti, circa 1 su 20, aveva anche anticorpi che reagivano in modo crociato con SARS-CoV-2 e questo non dipendeva dalla recente infezione da un comune Coronavirus del raffreddore.

Nello specifico, nei campioni prelevati da 50 donne in gravidanza nel maggio 2018, il 10% aveva anticorpi “cross-reattivi”. 21 dei 48 campioni di sangue prelevati da bambini di età compresa tra 1 e 16 anni tra il 2011 e il 2018 idem. In particolare, tali anticorpi cross-reattivi sono stati trovati molto più frequentemente nei campioni di sangue prelevati da bambini di età compresa tra 6 e 16 anni.

Perché i bambini si ammalano meno gravemente di Covid

“I nostri risultati mostrano che i bambini hanno molte più probabilità di avere questi anticorpi cross-reattivi rispetto agli adulti. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire perché, ma potrebbe dipendere dal fatto che i bambini sono esposti più regolarmente ad altri Coronavirus” ha commentato l’autore principale dello studio Kevin Ng. “Questi livelli più elevati che abbiamo osservato nei bambini potrebbero anche aiutare a spiegare perché hanno meno probabilità di ammalarsi gravemente di Covid-19. Non ci sono ancora prove, tuttavia, che questi anticorpi prevengano o diffondano l’infezione da SARS-CoV-2″.

Ma è importante sottolineare che ci sono ancora molte incognite che richiedono ulteriori ricerche. Ad esempio, come viene modificata esattamente l’immunità a un Coronavirus dall’esposizione a un altro? O perché questa attività diminuisce con l’età? Non si può in ogni caso pensare che le persone che hanno recentemente avuto un raffreddore siano immuni al Covid.