Covid: 26.323 positivi, 686 vittime

Il bollettino del ministero della Salute registra 26.323 nuovi contagi a fronte di 225.940 tamponi processati. I decessi in un giorno sono 686. Le terapie intensive per il Covid sono in calo di 20 unità (in totale sono 3.762), mentre i ricoveri in reparti ordinari segnano un saldo negativo di 385 unità (in totale sono 33.299).

Coronavirus, in calo terapie intensive e ricoverati con sintomi

Sono 24.214 le persone guarite, per un totale di 720.861 dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono invece 789.308, con un incremento di 1.415 rispetto al giorno precedente. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 225.940.

I pazienti nelle terapie intensive calano di 20 unità nelle ultime 24 ore. I posti occupati ora in rianimazione sono 3.762. I ricoverati con sintomi registrano una significativa diminuzione di 385 unità, facendo così scendere il numero dei pazienti a 33.299.

Coronavirus, l’andamento rispetto al giorno precedente

Gli incrementi di oggi sono leggermente in calo rispetto a quelli osservati nel bollettino del 27 novembre (ieri i nuovi casi erano 28.352 mentre i decessi sono stati 827), ma per il settimo giorno consecutivo i contagi giornalieri sono oltre i 20mila. Ciò che preme sottolineare, però, è che le misure contenitive messe in campo dal governo hanno sventato la pessimistica previsione di raggiungere la soglia di un milione di persone attualmente positive entro la fine del mese.