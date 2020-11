Covid: cresce il contagio, 40.902 nuovi casi. 550 le vittime

I nuovi dati della Protezione civile registrano 40.902 contagi a fronte di 254.908 tamponi. I decessi in 24 ore sono 550. Le terapie intensive aumentano di 60 unità (in totale sono 3.230) mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1.041 in più (in totale sono 30.914). Il rapporto positivi/tamponi è al 16%. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre.

Ricciardi: 2-3 settimane tempo per decidere su lockdown

“Abbiamo 2-3 settimane di tempo per valutare cosa avverrà: si potrebbe anche decidere di allentare queste misure, o di chiudere ulteriormente. Abbiamo attivato una serie di misure proporzionate alla circolazione del virus nelle specifiche aree d’Italia. Se queste vengono rispettate, saremo in grado di evitarlo. Se non ci dovessimo riuscire, tutte le regioni diverrebbero rosse, e di fatto il lockdown generalizzato si realizzerebbe nei fatti”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute, al Festival della Salute Globale.

Speranza firma ordinanze, Campania e Toscane ‘rosse’

Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 15 Novembre. Passano in area rossa le regioni Campania e Toscana. Passano in area arancione le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche.