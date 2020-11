Covid: nuovo record di contagi, 37.809 i nuovi casi. Vittime 446

Sono 37.809 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: si tratta di un nuovo record di contagi dopo quello registrato ieri di 34.505. Le vittime sono 446 (ieri 445). A dirlo è l’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva, oggi sono 124 in più, mentre i ricoverati con sintomi sono 24.005.

Decaro: nel weekend si chiudano anche grandi negozi

“Secondo l’interpretazione dell’ultimo Dpcm da parte del Governo, sembrerebbe che domani e domenica restino chiuse solo le gallerie di negozi nei centri commerciali, mentre le grandi strutture di vendita resteranno aperte. Noi sindaci abbiamo inviato una richiesta al Governo affinché disponga la chiusura delle grandi strutture di vendita così come succede alle gallerie commerciali”. Lo scrive su Facebook il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Covid Toscana, 2.592 nuovi casi e 32 i decessi

In Toscana sono 57.680 i casi di positività al Coronavirus, 2.592 in più rispetto a ieri (2.168 identificati in corso di tracciamento e 424 da attività di screening). I nuovi casi sono il 4,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,7% e raggiungono quota 16.738 (29% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.180.350, 15.743 in più rispetto a ieri. Sono 9.398 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,6% e’ risultato positivo.