Dieta detox con rafano, la radice aromatica antibatterica

Le sue proprietà terapeutiche erano già note dall’antichità. Fino al Medioevo, infatti, il rafano era utilizzato solo come pianta medicinale, soprattutto per le sue virtù antifiammatorie. Il rafano è molto ricco d’acqua (95%) e ha un buon contenuto di fibre (3,3%). Contiene diverse vitamine idrosolubili, soprattutto vitamina C e alcune del gruppo B, oltre che vitamina A. Ricca di sali minerali, tra cui sodio e potassio in primis, magnesio, calcio, fosforo, silicio, ferro, zolfo e cloro.

Tra i principi attivi più significativi il rafano contiene vari composti glucosinolati inodori e insapori (tra cui glucoclearina, gluconasturtiina e sinagrina), che si trasformano per idrolisi in isocianati e isotiocianati, che conferiscono al rafano il sapore piccante. In particolare, la sinagrina, presente anche nella senape, è responsabile proprio del suo caratteristico gusto piccante e intenso. Ha un buon contenuto di olio essenziale volatile (0,5-1%). Oltre a cumarine, fenoli e resine. Il rafano ha un contenuto calorico basso, 48 calorie per cento grammi.

Il rafano possiede diverse proprietà terapeutiche apprezzate in fitoterapia. Se ingerito, stimola i succhi gastrici e facilita la produzione di bile, aiutando la digestione. Attenzione a non esagerare, perché altrimenti irrita troppo le mucose dello stimaco. Il rafano grazie alla presenza di acido glicolico è un buon antinfiammatorio, in particolare per le vie respiratorie. Utile come espettorante per eliminare catarro e muco in eccesso in caso di raffreddori, sinusite e bronchiti. La presenza di solfuro di allile gli conferisce proprietà antibatteriche e antibiotiche, soprattutto in caso di infezioni delle vie urinarie. Oltre a essere impiegato come vermifugo per le parassitosi intestinali e utile anche per liberarlo dai gas di fermentazione.

Il rafano risulta un buon diuretico, poiché stimola la minzione e favorisce la funzione renale, contribuendo all’espulsione delle tossine con effetto detox. In rafano è anche utile per combattere la ritenzione idrica. La presenza di antiossidanti, come la vitamina C e la sinagrina, fanno del rafano un buon alleato del sistema immunitario contro l’azione dei radicali liberi. Vantaggioso soprattutto nella prevenzione dei tumori e per evitare il rischio di malattie cardiovascolari.

Sempre a livello del sistema circolatorio, inoltre, il rafano regola la pressione arteriosa, per la presenza di sinagrina, e favorisce il circolo dei fluidi corporei migliorando la circolazione sanguigna, grazie al potassio che ha proprietà vasodilatatrice.