Dimagrire pancia e fianchi? ecco i consigli utili

Eliminare il grasso in eccesso dalla pancia e i fianchi non è solo una questione di estetica ma anche di salute: il grasso in questa zona del corpo può essere molto dannoso, soprattutto se interno e se quindi riveste gli organi, portando anche a gravi disturbi dell’apparato cardiocircolatorio.

l nostro corpo ha bisogno ogni giorno di una certa quantità di calorie per accumulare energia. Introducendone troppe si aumenta la massa grassa, è vero, ma il digiuno è l’ultima cosa da fare. Assumendo troppo poche calorie o facendo una dieta sbagliata, il corpo potrebbe andare ad attingere l’energia dai muscoli e non dall’adipe. La conseguenza, come avrete immaginato, è che man mano il grasso rimane e i muscoli invece si riducono.

Anche mangiare poco e spesso è importante in qualsiasi dieta infatti, questo perché il metabolismo deve essere continuamente stimolato, se rallenta diventa difficile assimilare i cibi ed è più facile che vengano accumulati come scorte di grasso.

Altra regola fondamentale è non mangiare nulla dopo le ore 20: muovendosi meno e preparando il corpo al riposo, il rischio è quello che le calorie di depositino tutte sui fianchi e sulla pancia sotto forma di cuscinetti adiposi; quello che dobbiamo evitare se vogliamo dimagrire in quella zona del corpo.

Cosa mangiare per dimagrire pancia e fianchi?

Parliamo di cibo: in linea generale, è meglio evitare tutti i cibi grassi, raffinati, precotti, i fritti, quelli ipercalorici e pieni di zuccheri, i salumi e i latticini non magri.

Se vogliamo sapere cosa è necessario mangiare per dimagrire pancia e fianchi, allora meglio puntare sulle carni magre, sulla frutta, l’insalata condita con poco olio, mandorle e noci, non troppe e una sola volta al giorno, la verdura cruda, i cibi integrali, ricchi di fibre, che aiutano l’intestino a sgonfiarsi e lo yogurt magro. Anche l’albume d’uovo e il pesce magro sono ottimi perché contengono solo proteine.

Dimagrire la pancia e i fianchi è tra le imprese più ardue perché occorrono diete, palestra e sacrifici. Ma esistono anche altri alimenti efficaci che, se inseriti nella vostra dieta, potranno aiutarvi a contrastare grasso e gonfiore addominale:

peperoncino : grazie al suo elevato contenuto di vitamina C e di capsaicina riduce i lipidi del corpo e stimola l’eliminazione delle cellule grasse immature;

: grazie al suo elevato contenuto di vitamina C e di capsaicina riduce i lipidi del corpo e stimola l’eliminazione delle cellule grasse immature; mele : efficaci per ridurre pancia e fianchi specialmente se consumate prima dei pasti perché aiutano ad assorbire meno calorie. Sono ricche di fibre ed hanno un importante potere saziante. Sono tra gli ingredienti principali dei centrifugati snellenti per pancia e fianchi;

: efficaci per ridurre pancia e fianchi specialmente se consumate prima dei pasti perché aiutano ad assorbire meno calorie. Sono ricche di fibre ed hanno un importante potere saziante. Sono tra gli ingredienti principali dei centrifugati snellenti per pancia e fianchi; verdura : utile per dimagrire velocemente pancia e fianchi perché ricca di fibre, acqua e vitamine. Inizialmente l’impressione può essere quella di avere la pancia più gonfia, con il tempo si vedranno i risultati. La più efficace è il cavolfiore, ricco di vitamina C, fibre e con pochissime calorie;

: utile per dimagrire velocemente pancia e fianchi perché ricca di fibre, acqua e vitamine. Inizialmente l’impressione può essere quella di avere la pancia più gonfia, con il tempo si vedranno i risultati. La più efficace è il cavolfiore, ricco di vitamina C, fibre e con pochissime calorie; spezie: prima su tutte la cannella, perché aiuta a mantenere in equilibrio i livelli di zucchero nel sangue riducendo la produzione di insulina, che aumenta dopo i pasti e assimila i grassi.

Pancia gonfia da stress e ansia

La pancia gonfia è causata spesso non soltanto dall’accumulo di grassi, ma anche da stress, ansia e altre difficoltà emotive e psicologiche, che rendono faticosa la digestione. Vi sono dei rimedi naturali per dimagrire pancia e fianchi velocemente, come assumere integratori di carbone vegetale o tisane drenanti per combattere il gonfiore e la ritenzione idrica , meglio se al finocchio, al carciofo o alla malva.

È molto importante anche ritagliarsi dei momenti quotidiani di calma e relax, assumere una postura eretta, soprattutto da seduta, in modo che l’addome non si rilassi troppo e resti tonico. Utili anche gli esercizi di respirazione e i massaggi, per mantenere tonicità nell’alto e nel basso addome.

Per quanto riguarda il movimento, le attività più indicate per dimagrire pancia e fianchi sono sicuramente gli sport aerobici, che comportano sforzi di resistenza che aiutano a bruciare più calorie. Praticate quindi il nuoto, la corsa, la bicicletta o cyclette, l’aerobica