Dpcm, quattro Regioni vanno zona arancione? quando e quali sono

La mappa dell’Italia suddivisa in fasce di colore rosso, arancione e giallo potrebbe cambiare presto. Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’, forse già nella giornata di lunedì 9 novembre, sulla base dei dati sui contagi Covid che saranno inviati oggi dalle Regioni ed elaborati domenica dalla cabina di regia, rischiano di fare il loro ingresso in zona arancione Liguria, Veneto, Toscana e Campania.

Diverso il discorso per il Lazio e per la provincia di Trento. Pur essendo nella stessa lista dei territori a rischio, queste zone potrebbero veder sospeso ancora per qualche giorno il giudizio su di loro. In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, il premier Conte ha parlato della suddivisione dell’Italia in fasce di rischio.

Queste le parole del presidente del Consiglio: “Nessuno ha mai messo in discussione, prima di adesso, questo meccanismo. Rifiutarlo significa portare il Paese a sbattere contro un nuovo lockdown generalizzato”.