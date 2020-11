Dpcm, torna l’autocertificazione: quando e dove usarla. Il modulo

Col nuovo dpcm di novembre, le regioni d’Italia sono state suddivise in tre diverse fasce di diverso colore, a cui sono associati livelli di rischio e particolari divieti via via più stringenti, dal “giallo” al “rosso” passando per l’”arancione“. Torna anche l’obbligo di utilizzare l’autocertificazione in determinate situazioni e in determinate aree del Paese.

Quando e dove usare l’autocertificazione

Il modulo di autocertificazione va utilizzato in tutta Italia, a prescindere dalla fascia assegnata alla propria regione, per spostarsi dopo il “coprifuoco” fissato in tutta Italia a partire dalle ore 22. Questa misura prenderà il via il 6 novembre.

Lo stesso modulo di autocertificazione serve, sempre a partire dal 6 novembre, per entrare (e uscire) nelle regioni in “zona rossa”, per “comprovate esigenze lavorative“, “motivi di salute” o “altri motivi ammessi dalle vigenti normative“.

Nel modulo, nell’eventualità in cui lo spostamento sia legato a un’urgenza, non è necessario indicare il nominativo della persona da cui si sta andando, per motivi legati alla privacy.

Il documento deve essere consegnato al momento di un eventuale controllo.

Autocertificazione: scarica il modulo

Il modulo dell’autocertificazione da utilizzare in questa fase è quello emesso dal ministero dell’Interno nel mese di ottobre. Ancora non c’è, infatti, un modello nuovo.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE