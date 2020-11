E’ morto a Roma Gigi Proietti, nel giorno del suo 80esimo compleanno. Addio al mattatore

Gigi Proietti, amatissimo attore di cinema e teatro, è morto nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Questa la comunicazione della famiglia: ”Nelle prime ore del mattino è venuta a mancare all’affetto della sua famiglia Gigi Proietti. Ne danno l’annuncio Sagitta, Susanna e Carlotta.

Da Mandrake di Febbre da cavallo al maresciallo Rocca della tv e il Gastone del teatro, Gigi Proietti ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano. In circa 50 anni di attività ha collezionato 33 fiction, 42 film, 51 spettacoli teatrali di cui 37 da regista, oltre ad aver registrato 10 album come solista e diretto 8 opere liriche. Gigi Proietti lascia la moglie Sagitta e le due figlie Susanna e Carlotta.

