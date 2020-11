Ecco il super caffè, tiene svegli 18 ore

Un caffè così forte da tenere sveglio chi lo beve per ben 18 ore. Il caffè in questione si chiama Asskicker, è composto da espresso e latte, va bevuto nell’arco di 4 ore e promette uno stato di eccitazione che dura ben 18 ore consecutive. Il “beverone” in questione contiene oltre 5 grammi di caffeina, uno sproposito se pensiamo ai 63 milligrammi contenuti in media da un caffè espresso.

Per capire quanto questo caffè è potente basti pensare che l’americana FDA recentemente ha stabilito il limite quotidiano di caffeina assumibile da un individuo intorno ai 400 milligrammi. Questa dose consente di non avere effetti negativi sull’organismo né di correre pericoli, oltre tale soglia invece la caffeina può diventare dannosa per il corpo.

La cosa però non sembra aver spaventato il proprietario di un caffè di Adelaide che ha deciso di creare il super caffè. L’uomo, intervistato dalla CNN, ha spiegato di aver ideato la bibita per una sua amica infermiera che, stremata dai lunghi turni in ospedale, non riusciva a rimanere sveglia nonostante bevesse diversi caffè. Per bere il super caffè i clienti dovranno prima compilare un questionario e fare un colloquio, dichiarando di non avere problemi cardiaci né di soffrire di ipertensione.

Nonostante ciò chi accetta di bere il super caffè verrà informato che una dose così alta di caffeina provoca sintomi come vertigini, pupille dilatate, nausea, sudorazione eccessiva. Il caffè infatti, se assunto nelle giuste dosi, può fare bene al nostro corpo, proteggendolo dal rischio di ictus, Alzheimer, diabete, malattie cardiache e infezioni. Lo stesso non vale però quando viene assunto in dosi eccessive. Secondo gli studiosi 10 grammi sarebbero la dose letale per uccidere un uomo. L’equivalente di due caffè australiani.