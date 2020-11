Escherichia coli STEC in fontina Dop: non mangiate questo formaggio

Il ministero della Salute ha diffuso tre avvisi di richiamo della fontina Dop Etichetta Rossa della Cooperativa produttori latte e fontina, Iper e Italiamo venduto da Lidl per la presenza di Escherichia coli STEC (produttore di tossina Shiga). Il formaggio interessato è venduto in buste preconfezionate (Atp) da 250 grammi tutti con il numero di lotto C280 e la data di scadenza 08/12/2020. La fontina richiamata è stata prodotta dalla Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. a r.l. (marchio di identificazione IT 02 2 CE) nello stabilimento di rue Croix-Noire 19, località La Croix-Noire a Saint-Christophe, in Valle d’Aosta.

Formaggio Fontina DOP ETICHETTA ROSSA . Il lotto è il n° C280, nel formato preconfezionato da 250 gr e con data di scadenza 08-12-2020.

. Il lotto è il n° C280, nel formato preconfezionato da 250 gr e con data di scadenza 08-12-2020. Formaggio Fontina DOP Iper S.p.A. . Il lotto è il n° C280, nel formato preconfezionato da 250 gr e con data di scadenza 08-12-2020.

. Il lotto è il n° C280, nel formato preconfezionato da 250 gr e con data di scadenza 08-12-2020. Fontina DOP ITALIAMO (Lidl Italia Srl) . Il lotto è il n° C280, nel formato preconfezionato da 250 gr e con data di scadenza 08-12-2020.

Se di recente li avete acquistati controllate il lotto e se coincide con questo, evitate di consumarli e riportateli indietro per ottenere un cambio o un rimborso.

Si ricorda che l’Escherichia Coli è un batterio che si trova frequentemente nell’intestino sia degli uomini che degli animali, costituendone parte integrante della normale flora intestinale. Nella maggior parte dei casi sono innocui, ma ne esistono di alcuni tipo che possono mettere a rischio la salute provocando nei casi più lievi crampi addominale, vomito e diarrea, fino a quelli più gravi che possono portare a serie infezioni, causate da acqua o cibo contaminati, soprattutto da alimenti come frutta e verdura, che vengono spesso consumati crudi, ma anche da latte non pastorizzato e carne non cotta, risultando pericoloso soprattutto per i bambini piccoli e gli anziani.