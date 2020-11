Farmaco Cubano anti-Covid sperimentato da Brasile, Messico e Stati Uniti

L’anticorpo monoclonale Itolizumab, prodotto da Cuba, ha ricevuto l’autorizzazione per iniziare una sperimentazione clinica di fase 3 in pazienti con COVID-19 negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile, ha riferito il Centro de Inmunología Molecular dell’Avana (CIM)

“L’anticorpo monoclonale Itolizumab, sviluppato dalla nostra azienda in collaborazione con la società indiana Biocon, riceve l’autorizzazione ad avviare una sperimentazione clinica di fase 3 in pazienti con COVID-19 negli Stati Uniti, Messico e Brasile”, ha reso noto il CIM attraverso il suo account Twitter.

Vincitore di uno dei Premi Nazionali dell’Accademia delle Scienze di Cuba nel 2014, nella categoria Scienze Biomediche, il prodotto ha un effetto antinfiammatorio e immunoregolatorio, riferiscono le autorità sanitarie locali.

I ricercatori cubani sostengono che questo farmaco ha permesso di ridurre il numero di pazienti con evoluzione a fasi critiche. Tra i beneficiari di questo trattamento spiccano gli anziani con molteplici comorbidità.

Secondo gli specialisti, il suo utilizzo è significativamente associato a una diminuzione della possibilità di ricovero in unità di terapia intensiva e una riduzione di 10 volte del rischio di morte.

Cuba ha attualmente due candidati vaccini contro COVID-19, Soberana 01 e Soberana 02, che sono già in fase di studio clinico. Entrambe le formule utilizzano la proteina virale come antigene, contengono elementi che migliorano la risposta immunitaria e si basano su formule approvate per l’uso negli esseri umani.

Sviluppati dall’Istituto Finlay dell’Avana, i candidati cubani per il vaccino contro COVID-19 si basano su un processo comune che sta ottenendo l’antigene virale e la differenza più evidente tra i due è che Soberana 02 è un vaccino coniugato, in cui l’ antigene del virus è chimicamente legato al tossoide tetanico, secondo l’istituto della capitale cubana.

La formula di Soberana 02 costituisce un’innovazione senza precedenti all’interno dei 249 progetti di vaccini che vengono realizzati in tutto il mondo. Gli esperti dell’Istituto Finlay riferiscono che i vaccini coniugati hanno due particolarità: inducono un’immunità duratura e gli anticorpi generati proteggono dalla malattia e prevengono la colonizzazione dell’orofaringe delle persone vaccinate.

I risultati di Soberana 01 sono attesi per gennaio 2021. Sebbene finora non siano state osservate reazioni avverse o effetti gravi, le prestazioni del test e l’elaborazione dei campioni devono ancora essere valutate per vedere se gli anticorpi vengono effettivamente generati. Pertanto, il team di lavoro prevede che la popolazione sarà vaccinata durante la prima metà dell’anno.

Da parte sua, il Centro di ingegneria genetica e biotecnologia di Cuba ha consegnato la documentazione per registrare un terzo candidato vaccino contro COVID-19. Il passo successivo è che l’autorità di regolamentazione per i medicinali, le apparecchiature e i dispositivi medici (CECMED) valuti e approvi l’inizio delle sperimentazioni cliniche per il nuovo candidato.

Le istituzioni scientifiche del Gruppo di Biotecnologie e Industrie Farmaceutiche di Cuba (BioCubaFarma), il Ministero della Salute Pubblica (MINSAP), l’Università dell’Avana e gli ospedali sono coinvolti nell’indagine di questi vaccini candidati, dove il comportamento naturale del malattia e risposta al trattamento nei pazienti.

L’Istituto Finlay e il entro di ingegneria genetica e biotecnologia di Cuba, istituzioni cubane che sviluppano vaccini candidati contro COVID-19 , utilizzano il modello per subunità, così si conoscono i vaccini a base di proteine specifiche ottenute da percorsi biotecnologici, cioè mediante metodi ricombinanti, metodi di ingegneria genetica o biologia molecolare.

Entrambe le istituzioni sviluppano i candidati sulla base delle piattaforme esistenti. Gli esperti dell’Istituto Finlay stanno studiando la vescicola della membrana esterna di Neisseria meningitidis , che è la base del vaccino contro il meningococco, uno dei prodotti di punta della biotecnologia cubana dagli anni ’80. Questo modello di immunopotenziazione è utilizzato nella produzione di vaccini diversi nel paese.