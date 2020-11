“Gli orologi del diavolo” Giuseppe Fiorello torna su Rai1

Giuseppe Fiorello torna su Rai1 con la nuova serie “Gli orologi del diavolo”, una storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda realmente accaduta e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo.

Le vicende narrate ripercorrono quelle che hanno reso Gianfranco Franciosi (Marco Merani nella serie) meccanico navale che nei primi anni 2000 venne avvicinato da camorristi e poi da narcotrafficanti spagnoli per costruire imbarcazioni che avrebbero trasportato droga. Quando andò dalla polizia a denunciare la vicenda divenne, suo malgrado, il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico.



Franciosi ha raccontato la sua storia in un libro, in cui ha denunciato di essere stato abbandonato dallo Stato dopo che, grazie a lui, è stata sgominata una delle più potenti organizzazioni di narcotrafficanti. Il personaggio di Merani è un eroe per caso che ha vissuto per anni una doppia vita, ha finto e sfidato mille volte il destino, messo in crisi i propri rapporti familiari, e si è trovato in un vortice da cui sembra impossibile uscire. Giuseppe Fiorello, che ha incontrato più volte Franciosi, ha definito “Gli orologi del diavolo” una serie “con un’impronta forte, avvincente, di grande tensione”.

“Gli orologi del diavolo” è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Roberto Sessa, in quattro serate su Rai1, in onda alle 21.25 con i primi due appuntamenti lunedì 9 e martedì 10 novembre.