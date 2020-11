Il peperoncino è il miglior farmaco naturale, riduce il rischio cancro e patologie cardiache: la ricerca

Il peperoncino riduce il rischio di ammalarsi di cancro e di patologie cardiache. La scoperta, come riporta Insider, arriva dalla Cleveland Clinic che ha svolto una ricerca sugli effetti di questo comune alimento, utilizzato per dare un sapore forte alle pietanze. I ricercatori, in particolare, hanno analizzato i dati clinici di oltre mezzo milione di persone residenti negli Stati Uniti, in Italia, Cina e Iran.

Incrociando le informazioni sulla salute dei pazienti e sulle loro abitudini alimentari, è emerso che i soggetti che consumavano regolarmente peperoncino avevano il 26% in meno di probabilità di morire di malattie cardiache e il 23% in meno di probabilità di morire di cancro rispetto a chi invece non gradiva la piccante spezia.

“Siamo rimasti sorpresi di scoprire che in questi studi pubblicati in precedenza, il consumo regolare di peperoncino era associato a una riduzione complessiva del rischio di malattie cardiovascolari e mortalità per cancro. Significa che i fattori dietetici possono svolgere un ruolo importante nella salute generale” ha commentato in un comunicato stampa il dottor Bo Xu, cardiologo della Cleveland Clinic.

Una notizia davvero importante sul fronte della prevenzione oncologica e delle patologie che interessano il cuore, l’organo più importante del corpo umano. I ricercatori, però, non sono riusciti a spiegare la dose e la tipologia necessarie affinché il peperoncino possa essere considerato un vero salvavita. Ecco perché gli esperti inducono alla cautela.

“Le ragioni esatte e i meccanismi che potrebbero spiegare i nostri risultati sono attualmente sconosciuti. Pertanto, è impossibile affermare in modo definitivo che mangiare più peperoncino può prolungare la vita e ridurre le morti, soprattutto per fattori cardiovascolari o cancro” ha aggiunto Xu.

Un dato certo però c’è: la capsaicina, è collegata a molti benefici per la salutute. Ricerche precedenti hanno infatti dimostrato che questa spezia è utile contro le infiammazioni, allevia il dolore e aiuta a perdere peso. Non solo: aiuta anche la digestione e regola il metabolismo.