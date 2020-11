Le fantastiche proprietà dei Semi di lino: ecco perché fanno bene

I semi di lino hanno innumerevoli proprietà e andrebbe introdotti nella dieta per regolarizzare le funzioni dell’organismo. Esistono due principali varietà di semi di lino: gialli (detti golden) e marroni. La maggior parte delle varietà presenta simili caratteristiche nutrizionali, incluse analoghe concentrazioni di omega tre.

I semi di lino sono degli ottimi alleati per l’intero organismo che beneficia delle loro innumerevoli proprietà.

I semi di lino sono ricchi di nutrienti. In particolare, contengono sali minerali (calcio, ferro, zinco, magnesio, potassio e fosforo), proteine e lipidi (che comprendono Omega 3 e Omega 6). I semi di lino sono anche ricchi di vitamine: vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5 e B6), vitamina E e, in misura minore, vitamina C.

I benefici dei semi di lino

I semi di lino, se consumati regolarmente, apportano numerosi benefici all’organismo:

favoriscono la motilità intestinale . La mucillagine con cui sono rivestiti svolge un’efficace funzione lassativa, che aiuta a migliorare la regolarità intestinale quando si soffre di stipsi;

. La mucillagine con cui sono rivestiti svolge un’efficace funzione lassativa, che aiuta a migliorare la regolarità intestinale quando si soffre di stipsi; aiutano a dimagrire . I semi di lino sono utili per chi vuole dimagrire, perché aumentano il senso di sazietà e migliorano la digestione;

. I semi di lino sono utili per chi vuole dimagrire, perché aumentano il senso di sazietà e migliorano la digestione; contribuiscono a tenere sotto controllo il colesterolo , grazie agli Omega 3 e agli Omega 6, di cui sono ricchi;

, grazie agli Omega 3 e agli Omega 6, di cui sono ricchi; fanno bene a chi soffre di ipertensione. Il potassio contenuto nei semi di lino aiuta a mantenere bassa la pressione arteriosa e a stabilizzare la frequenza cardiaca.

Semi di lino: controindicazioni

Sebbene siano dei buoni alleati della nostra salute, i semi di lino hanno anche alcune controindicazioni. Se vengono assunti da persone che soffrono di determinate patologie o che presentano condizioni di salute particolari, possono provocare l’effetto contrario a quello sperato:

l’assunzione di semi di lino è controindicata per le persone che soffrono di colon irritabile e diverticolite che seguono un’apposita dieta, perché potrebbero peggiorarne i sintomi anziché migliorare la situazione;

per le persone che soffrono di colon irritabile e diverticolite che seguono un’apposita dieta, perché potrebbero peggiorarne i sintomi anziché migliorare la situazione; possono interferire con l’assorbimento dei farmaci assunti per via orale. Se si seguono delle cure per tenere sotto controllo determinate patologie (come ad esempio il diabete o una cardiopatia), è bene consultare il proprio medico di famiglia prima di consumarli.

Se i semi di lino possono avere effetti benefici sull’intestino degli adulti, altrettanto non si può dire per quello dei bambini, che è ancora immaturo. Meglio evitare di farli mangiare ai più piccoli, quindi!

Quanti assumerne?

Come per tutti gli alimenti, anche per quanto riguarda i semi di lino non si deve eccedere nell’assunzione. Chi vuole beneficiare delle loro proprietà, dovrebbe assumerne non più di 2 o 3 cucchiaini al giorno. Se si ingeriscono troppi semi di lino si potrebbe andare incontro a gonfiore addominale, dolori di stomaco e diarrea.

Semi di lino: come usarli?

I semi di lino si possono impiegare in tanti modi diversi.

Da bere, come rimedio per la stipsi

Chi ha problemi di stipsi può mettere a mollo i semi di lino in un bicchiere d’acqua e lasciarceli per una notte. La mattina dopo si può bere l’acqua gelatinosa ottenuta, che aiuterà a ripristinare la motilità intestinale.

Macinati, aggiunti al latte o allo yogurt

Se la mattina hai l’abitudine di fare colazione con latte e cereali o con lo yogurt, puoi aggiungerci un paio di cucchiaini di semi di lino: il loro gusto dal sentore tostato li renderà ancor più buoni.

In aggiunta a insalate, zuppe e prodotti da forno

I semi di lino macinati si possono utilizzare anche per arricchire insalate, zuppe e prodotti da forno, come il pane.

Come sostituto dell’uovo

Questi semini sono anche una valida alternativa all’uovo. Le persone allergiche alle uova, o coloro che non le mangiano per ragioni etiche, possono sostituirle con un mix di semi di lino macinati e acqua.