Lo yoga facciale: una ginnastica antietà

Lo Yoga Facciale è quel ramo dello yoga che serve a prendere una maggiore consapevolezza del volto, aiuta a distendere e a tonificare tutti i muscoli facciali.

Come tutti i muscoli anche quelli del viso “invecchiano”, l’effetto della forza di gravità e i naturali processi biologici rigenerativi che con il tempo non sono più così efficaci diminuiscono l’elasticità e il tono muscolare e favoriscono l’insorgenza delle rughe, delle occhiaie e dei classici segni del tempo.

Invecchiare è un processo naturale, contro il quale non si possono certo fare miracoli; praticare lo yoga facciale permette però, di tonificare i muscoli del viso e contrastare le conseguenze più fastidiose. Basta una sola sessione quotidiana di 8-10 minuti per rassodare le fibre muscolari, migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, favorire l’eliminazione delle tossine e ottenere un incarnato più luminoso e la pelle più tesa. Lo sviluppo della muscolatura facciale, infatti, consente di compensare le perdite di volume, di attenuare rughe e occhiaie e di rendere il viso più giovane.

Deve essere sottolineato che lo yoga facciale è diverso dalla più semplice ginnastica facciale. Questa, infatti, si limita a svolgere un’attività di contrazione e decontrazione; il “face yoga”, invece, è più efficace, perché alla contrazione segue una fase di mantenimento della posizione. Gli esercizi, infine, possono essere svolti eseguendo le tecniche di respirazione classiche della pratica yoga; in questo modo si ottiene il raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico completo.

Come si pratica lo yoga facciale

Riscaldamento

Come in tutte le pratiche sportive anche lo yoga facciale prevede una fase di riscaldamento. Per attivare la circolazione sanguigna e stimolare i muscoli spalancare gli occhi, sorridere, tirare fuori la lingua, roteare la testa ed eseguire un leggero massaggio alle orecchie.

Distendere le rughe della fronte

Per combattere le fastidiose rughe che si formano sulla fronte corrugare la fronte e mantenere la posizione per almeno 10 secondi; spalancare quindi gli occhi e tendere il più possibile la pelle della fronte, mantenendo la posizione per altri 10 secondi. Se lo si desidera ci si può aiutare con le dita in entrambe le fasi. Ripetere per 10 volte.

Ridurre “il codice a barre” sopra labbra

Avete presente quell’insieme di piccole rughe verticali che si formano sul labbro superiore? Conosciuto anche come “codice a barre” risulta essere uno degli inestetismi più odiati dalle donne. Per contrastarne la formazione introdurre gli indici nella bocca e tirare verso l’esterno, mentre con i muscoli si cerca di contrastare l’azione; mantenere la posizione per almeno dieci secondi e ripetere 20 volte a sessione. Eseguire quindi una sessione di esercizi specifici prima sul labbro inferiore e in seguito su quello superiore.

Alzare zigomi e guance

Per zigomi scolpiti inspirare l’aria all’interno della bocca e gonfiare le guance come fossero dei palloncini; dopo aver mantenuto la posizione per 10 secondi, espirare e risucchiare all’interno della bocca le guance. Rimanere in posizione per altri dieci secondi e ripetere 20 volte.

Contrastare le zampe di gallina

Per distendere, invece, il contorno occhi, una delle zone più delicate del volto, posizionare gli indici sotto le sopracciglia e i pollici sugli zigomi e tirare in modo da spalancare gli occhi. A questo punto provare a chiudere gli occhi, contrastando l’azione con la forza delle dita.

Combattere le rughe

Altra zona particolarmente a rischio è quella del collo e del décolleté; mantenerla tonica e femminile non è però così difficile. Basta, infatti, sorridere con decisione, tirando giù gli angoli della bocca; posizionare, quindi, una mano sotto il mento mentre si cerca di aprire la bocca, finché non entrano in tensione i muscoli del collo. Mantenere la posizione per 10 secondi e ripetere almeno 20 volte tutti i giorni.

Lo yoga facciale non procura effetti benefici solo sul viso, ma anche sull’umore. Guardarsi allo specchio e provare piacere mentre si osserva la propria immagine riflessa, infatti, è una bella iniezione di fiducia che allontana lo stress e alza il livello dell’autostima.