Occhiali appannati con la mascherina? Usa la schiuma da barba

Durante queste settimane, i cambiamenti sono all’ordine del giorno. Restrizioni, raccomandazioni e disposizioni per arginare il contagio da Coronavirus si affollano tra i comunicati delle Istituzioni e i media. Uno degli argomenti più discussi è sicuramente l’uso della mascherina. Sebbene questa precauzione possa aiutare a contenere e proteggersi dal contagio in una certa misura, porta con sé una serie di problematiche logistiche. Fra queste, gli occhiali che si appannano.

Questo fastidioso fenomeno, naturalmente, non si manifesta soltanto quando indossiamo una mascherina. Chi porta gli occhiali tutti i giorni lo sa bene. Passare da un ambiente freddo ad uno riscaldato, bere bibite calde, avvicinarsi all’acqua che bolle o aprire la lavastoviglie, fare jogging e altre attività all’aperto… tutti momenti in cui le lenti dei nostri occhiali possono facilmente appannarsi.

Il primo consiglio per tutti coloro che indossano le mascherina è sceglierne una adatta al proprio viso come dimensione: in genere le misure sono standard, ma ormai in commercio ci sono molti modelli, anche in tessuto e con tasca per filtro, cosa che permette ad ognuno di trovare la “taglia” adatta al proprio viso. Questo consiglio è indispensabile per tutti, perchè la mascherina per funzionare deve essere ben aderente al viso, ma è particolarmente utile per chi indossa gli occhiali: se la mascherina è larga, la condensa prodotta dal respiro appannerà gli occhiali, questo avverrà molto di meno se aderisce bene al viso.

Esistono in commercio dei prodotti in spray che, spruzzati sugli occhiali preventivamente, impediscono alle lenti di appannarsi: si trovano nei negozi di ottica e online, ma se volete risparmiare, potete utilizzare anche prodotti che avete in casa per avere lo stesso risultato.

Un buon trattamento anti-appannamento lo si può fare anche con la schiuma da barba: basterà applicare una piccola quantità di prodotto sulla lente e strofinare fino a creare una schiumetta, poi risciacquare con cura e infine asciugare con un panno di microfibra, per evitare di lasciare pelucchi. A questo punto potete indossare i vostri occhiali, la vostra mascherina ed uscire di casa: grazie a questo trucco gli occhiali appannati saranno solo un ricordo! Se non avete schiuma da barba in casa, il trucchetto è replicabile anche con sapone liquido, ma a quanto pare è meno efficace.