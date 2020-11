Renzi indagato per finanziamento illecito ai partiti a Firenze

Matteo Renzi è indagato a Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open, per finanziamento illecito ai partiti. Con lui, sono stati iscritti anche Maria Elena Boschi e Luca Lotti, che si aggiungono ai già indagati Alberto Bianchi, avvocato e presidente della Fondazione fino al suo scioglimento, e il manager Marco Carrai. Gli indagati, come sostenuto da indiscrezioni giornalistiche confermate da alcuni legali, hanno ricevuto un invito a comparire in procura per il prossimo 24 novembre. Nella fondazione Open sarebbero confluiti dal 2012 al 2018 oltre 7,2 milioni di euro in violazione delle norme sul finanziamento ai partiti.

Secondo quanto appreso, la guardia di finanza indaga contributi in denaro versati da più finanziatori e gli importi totali finiti sotto la lente degli investigatori ammontano alle seguenti cifre: 671.961 euro nel 2012; 700.720 nel 2013; 1.096.283 per il 2014; 452.585 euro per il 2015; 2.105.899 euro nel 2016; 1.017.763 nel 2017 e 1.159.856 nel 2018.

L’inchiesta sulla Fondazione

È un’inchiesta molto ampia quella portata avanti dalla Procura di Firenze sulla fondazione Open, istituita per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. Il 26 novembre 2019 sono state ordinate dai pm ed eseguite dalla Gdf in tutta Italia oltre 30 perquisizioni. Accanto ai reati di riciclaggio e traffico di influenze illecite, gli inquirenti hanno ipotizzato anche quello di finanziamento illecito ai partiti, poiché Open avrebbe funzionato come articolazione di partito venendo impiegata, dunque, come strumento di finanziamento illecito. Accuse contestate dai pm Luca Turco e Antonino Nastasi per fatti del periodo 2012-2018.