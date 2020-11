Salvini “cheerleader” di Trump: il duro attacco dell’Independent

Il quotidiano britannico The Independent ha duramente attacco il leader della Lega Matteo Salvini. Nell’edizione online di oggi, infatti, appare un articolo in cui ci si riferisce al capo politico del Carroccio come “Trump’s Italian Cheerleader”. Si sostiene cioè che Matteo Salvini sia “cheerleader” di Trump.

A far scattare la polemica del quotidiano sono state alcune affermazioni di Salvini rilasciate nel corso di un’intervista su Radio24. “Il fatto che in alcune Contee ci siano state più voti che votanti, più schede che persone, fa venire qualche dubbio – ha detto Salvini -. Quindi, credo sia necessario stoppare e ricontare perché è come se ci fossero due milioni di voti, dove ce ne sono un milione e 200mila”.

Secondo l’Independent, l’ipotesi di Salvini nasce da alcune grafiche che circolano sui social che mostrerebbero questo tipo di evidenza. I dati riguarderebbero proprio gli Stati che fino a poche ore fa erano in bilico come ad esempio Pennsylvania, Nevada, Arizona e Georgia.