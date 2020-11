Se lo stress spegne il desiderio sessuale, prova la maca, aumenta energia e la libido

Fra gli effetti indesiderati dello stress c’è anche un calo del desiderio sessuale che può interessare sia uomini che donne. La causa è ancora una volta da ricercare negli ormoni, cortisolo e adrenalina, considerati “antisessuali”, dato che hanno il compito di tenere in allerta la persona e permetterle di adottare la migliore strategia per sfuggire al pericolo: o fuggire o lottare.

Se il calo della libidine è dovuto a stress e al conseguente squilibrio psicologico, puoi provare la Maca. Si tratta di un tubero, originario del Perù, che vanta attività tonica, in grado cioè di proteggere l’organismo dagli eventi stressogeni

La maca aumenta energia e la libido

Le radici essiccate e polverizzate di maca sono utilizzate da secoli per risvegliare la libido, per contrastare l’impotenza e favorire la fertilità nella coppia. La maca è ricca di vitamine A, B, C, minerali (ferro, calcio e zinco), agisce sul sistema endocrino e aumenta il livello di emoglobina nel sangue. Sono gli zuccheri, le proteine e una sostanza naturale dalle proprietà eccitanti e dal nome “impossibile” (p-metoxibenzil isotiocianato) a dare alla maca il potere energizzante. La maca si è dimostrata efficace in particolare contro i cali del desiderio dovuti a una leggera depressione (in uomini e donne) o alla menopausa (nelle donne).

La maca serve anche per gli atleti

Oltre ad agire sull’eccitazione, la maca è indicata anche a chi ha bisogno di una carica in più, sia mentalmente che fisicamente. La maca è molto usata dagli atleti in quanto gli aminoacidi che contiene aumentano la massa muscolare e facilitano attività ad alto consumo energetico. Il consiglio in più, in questo periodo, è comunque quello di conservare al massimo le nostre energie: l’organismo è ancora impegnato a contrastare gli attacchi dei virus invernali e al contempo si prepara al risveglio primaverile: Un doppio sforzo oneroso, per cui sarebbe meglio dedicarsi ad attività fisiche non troppo intense.

Prendila dopo mangiato, in polvere o estratto secco

La maca si può trovare sotto forma di estratto secco o in polvere: prendi 1500 mg di estratto secco o dai 500 ai 2000 mg di polvere, a stomaco pieno, dividendo la dose e assumendola tre volte al giorno. Puoi scioglierla in acqua calda oppure aggiungerla ai frullati o ai latti vegetali. L’effetto massimo arriva dopo qualche settimana.