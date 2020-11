Semi di sesamo richiamati per presenza di ossido di etilene: ecco marche e lotti

Numerosi prodotti a base di semi di sesamo Pedon S.p.A. e Fuchs – Naturkost sono stati richiamati per presenza di ossido di etilene.

Il Ministero della Salute ha richiamato diversi lotti di Semi di sesamo e di prodotti contenenti semi di sesamo tra gli ingredienti appartenenti ai marchi Bondis, I Salvaminuti Pedon, Dalla Buona Terra Pedon, Pedon, Happy Harvest, Fuchs Naturkost e Zorzi dal 1928.

Molti dei lotti in questione provengono dagli stessi stabilimenti di Colceresa (VI),di Castelbello (BZ) e di Monselice (PD) e sono stati ritirati per rischio chimico dovuto alla presenza nei semi di sesamo di ossido di etilene oltre i limiti di legge.Aggiornamento: anche Selex ha richiamato le proprie confezioni di semi di sesamo biologici a causa della presenza di ossido di etilene. In elenco riportiamo i dati dei prodotti ritirati e cosa fare in caso di acquisto.

Per verificare se hai acquistato uno o più prodotti a rischio tra quelli segnalati dal Ministero controlla i dati riportati sull’etichetta. Di seguito le informazioni relative ai semi di sesamo prodotti per Pedon S.p.A.:

Prodotto – Semi di sesamo Bondis

Lotto di produzione – 27/12/21

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 27/12/21

Peso unità di vendita – 250 grammi

Prodotto – Supermix – Semi con mirtilli morbidi per insalata Pedon

Lotto di produzione – 13/08/21 – 16/07/21

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 13/08/21 – 16/07/21

– Peso unità di vendita – 160 grammi

Prodotto – I Salvaminuti – Cereali e piselli con semi di sesamo Pedon

Lotto di produzione – 20/03/22 – 22/01/22

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 20/03/22 – 22/01/22

– Peso unità di vendita – 250 grammi

Prodotto – I Salvaminuti – Quinoa e lenticchie con semi di sesamo

Lotto di produzione – 20/03/22 – 22/01/22

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 20/03/22 – 22/01/22

– Peso unità di vendita – 250 grammi

Prodotto – Dalla Buona Terra – semi di sesamo

Lotto di produzione – 01/10/21 – 15/08/21 – 26/06/21 – 06/06/21 – 22/05/21

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 01/10/21 – 15/08/21 – 26/06/21 – 06/06/21 – 22/05/21

– Peso unità di vendita – 250 grammi

Prodotto – Semi di sesamo Pedon

Lotto di produzione – 26/06/21 – 06/06/21

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 26/06/21 – 06/06/21

– Peso unità di vendita – 250 grammi

Prodotto – Semi di sesamo decorticati Happy Harvest

Lotto di produzione – 16/06/21 – 28/04/21

Produttore e sede – Pedon S.p.A. – Via del Progresso 36, Colceresia (VI)

Data di scadenza – 16/06/21 – 28/04/21

– Peso unità di vendita – 250 grammi

Questi invece i dati relativi ai semi di sesamo e ai prodotti con semi di sesamo prodotti per Fuchs – Naturkost:

Prodotto – MÜESLI con fiocchi di farro / Dinkelflocken MÜESLI

Lotto di produzione – L20210830 (30.08.2021)

Produttore e sede – Fuchs J. srl – Via della Palude 11, Castelbello (BZ)

Data di scadenza – 30/08/21

– Peso unità di vendita – confezioni da 375 grammi

Prodotto – Sesamo decorticato

Lotto di produzione – L20210830 (30.08.2021)

Produttore e sede – Fuchs J. srl – Via della Palude 11, Castelbello (BZ)

Data di scadenza – 30/08/21

– Peso unità di vendita – sacchetti trasparenti da 500 grammi

A rischio anche un lotto di sesamo prodotto da Zorzi dal 1828, il cui richiamo è avvenuto qualche giorno dopo rispetto ai precedenti:

Prodotto – Sesamo dorato da 500 grammi

Lotto di produzione – 861311320

Produttore e sede – Zorzi dal 1828 – Via Umbria 14, Monselice (PD)

Data di scadenza – 31/10/21

– Peso unità di vendita – confezioni da 500 grammi

Se hai acquistato uno o più prodotti appartenenti a questi lotti non consumarli, rendili invece il prima possibile al punto vendita presso il quale hai effettuato l’acquisto in modo da poter ottenere il rimborso.

Se desideri più informazioni circa i prodotti commercializzati da Pedon S.p.A. puoi chiamare il numero verde 800 034437.

Se hai acquistato i Semi di sesamo decorticati Happy Harvest presso un punto di vendita Aldi puoi chiamare il servizio clienti al seguente numero telefonico per maggiori informazioni: 800 370370 (attivo dal lunedì al venerdì 08:30-17:00, il sabato 08:00-14:00).

Selex ritira i semi di sesamo biologici

Anche Selex si aggiunge alla lista dei brand interessati dal ritiro dal mercato dei semi di sesamo a causa della presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge. I dati da controllare per verificare se le confezioni acquistate corrispondono con quelle ritirate sono i seguenti:

Denominazione: SELEX SEMI DI SESAMO BIOLOGICI

Lotto di produzione: 06/08/21

Produttore: Pedon S.p.A.

EAN: EAN 8003100897862

Peso: 250g

Nel caso in cui si sia in posseso delle confezioni contaminate, Selex richiede di riconsegnare i prodotti al punto vendita di acquisto, e di contattare per informazioni il produttore al numero di telefono 800 034437.