Solfiti oltre i limiti nei gamberetti surgelati: Sintomi dell’allergia del solfito

I richiami alimentari continuano e dall’inizio del 2020 sono davvero tanti: un altro allarme per un prodotto a causa di probabile presenza di allergeni. In questo caso l’azienda della grande distribuzione tedesca Metro ha pubblicato sul suo sito internet l’avviso di richiamo di un lotto di gamberetti rosa surgelati a marchio Medipesca per la presenza di solfiti oltre i limiti di legge.

Il prodotto coinvolto è stato distribuito in buste trasparenti da 500 grammi con il numero di lotto 9014280820 e la scadenza 28/02/2022. I gamberetti richiamati sono stati prodotti da Medipesca Srl (marchio di identificazione: IT2068CE) nello stabilimento di via D. Modugno 4 a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Per precauzione, si raccomanda, in particolare alle persone allergiche ai solfiti, di non consumare i gamberetti con il numero di lotto segnalato e restituirli al punto vendita d’acquisto.

Allergia del solfito

I solfiti sono conservanti chimici utilizzati in un intervallo degli alimenti compreso le bevande quali vino e la birra. Si aggiungono agli alimenti trasformati per aumentare la loro durata di inutilizzo e perfino ad alcuni farmaci per tenerli stabili. I solfiti possono avviare le reazioni allergiche qualche gente, pricipalmente quelle che hanno asma. a gente Solfito sensibile avverte spesso le reazioni allergiche simili a quelle con le allergie alimentari.

Sintomi dell’allergia del solfito

I sintomi dell’allergia del solfito possono essere delicati moderare molto raramente e severo. I sintomi importanti della solfito-sensibilità includono quanto segue:

Sintomi digestivi – diarrea, grappe di stomaco, vomitare e nausea

Sintomi di interfaccia – rossi e interfaccia che prude, eruzioni ed alveari

Sintomi respiratori – ansando (Respirare con difficoltà, con affanno), tosse, tenuta del torace

Ansia, pallore e debolezza

Lo shock anafilattico – si verifica molto raramente, è una reazione allergica particolarmente severa, che si manifesta solamente in alcune circostanze. Saperne riconoscere prontamente i sintomi risulta quindi essenziale per arrestare l’innesco di una cascata di eventi emodinamici che possono portare a morte del paziente.

.