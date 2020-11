Spaghetti, ecco i nuovi marchi contaminati dal glifosato

La pandemia non ferma l’invasione di grano canadese in Italia con il raddoppio nel 2020 degli arrivi che crescono in quantità del 96% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, spinte dall’accordo di libero scambio Ceta. Le nuove analisi, condotte dalla rivista Il Salvagente, confermano la presenza del tanto noto quanto discusso erbicida in 7 prodotti su 20.

Secondo la rivista che da anni difende gli interessi dei consumatori italiani, la prima motivazione di questa problematica importante del ritrovamento del glifosato ( erbicida classificato come “probabilmente cancerogeno” dalla IARC ) nella pasta, è l’aumento dell’importazione di grano duro canadese, che raggiungerà nel 2020 la cifra record di 1,1 miliardi di chili sui complessivi 2,5 miliardi importati dall’estero.

Nel periodo gennaio-luglio si è verificata, infatti, una vera e propria invasione di grano duro per fare la pasta dal Canada dove non vengono rispettate le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese e il grano viene trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole. La presenza sui mercati esteri è vitale per il Made in Italy ma negli accordi di libero scambio va garantita reciprocità delle regole e salvaguardata l’efficacia delle barriere non tariffarie perché non è possibile agevolare l’importazione di prodotti ottenuti secondo modalità vietate in Italia.

Le marche peggiori di spaghetti con pesticidi e glifosato

Ecco la lista delle marche di spaghetti peggiori secondo Il Salvagente:

Agnesi

Divella

Esselunga

Eurospin Tre Mulini

Garofalo

Lidl Combino

Rummo

I pericoli sottovalutati del glifosato

Oltre alla probabile cancerogenicità ipotizzata dall’Agenzia internazione sul cancro, l’erbicida ha accumulato su se molti sospetti. Anche quando presente in dosi molto basse.

Una delle ultime ricerche è quella pubblicata sulla rivista ScienceDaily dai ricercatori dell’Università di Turku in Finlandia che ha trovato come il 54% delle specie batteriche intestinali del nucleo umano sono potenzialmente sensibili a presenze anche ridotte di questo erbicida. E gli effetti sul microbiota umano, la popolazione di 500 specie diverse di batteri che vivono nel nostro intestino, potrebbero essere ovviamente molto seri. E avere pesanti riflessi sulla nostra salute, soprattuto per chi, come noi, mangia molta pasta.

Preoccupano, poi, le continue evidenze che il glifosato influenzi il nostro sistema endocrino. In un articolo pubblicato sulla rivista Chemosphere intitolato “Glyphosate and the key features of an endocrine disruptor: A review“, un trio di scienziati ha concluso che il glifosato sembra avere otto caratteristiche chiave su dieci associate a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. Non solo, sempre la stessa ricerca ha concluso che l’esposizione cronica a basse dosi dell’erbicida può avere un impatto sulla funzione ovarica. Ancora prima era stato l’istituto Ramazzini ad arrivare alle stesse conclusioni.

Dall’analisi de Il Salvagente gli spaghetti migliori del test sono risultati essere:

Molisana (10)

De Cecco (10)

Coop (9)

Alce Nero (9)

Seguite da NaturaSì e Giromoloni. Escono bene dal test anche Barilla e Voiello che ottengono un 7.

Pericolosità del dosaggio di glifosato per i bambini

Oltre ai pesticidi è stata cercata la micotossina Deossinivalenolo, nota come Don, particolarmente pericolosa per i bambini.

Tutti i campioni sono al di sotto del limite di legge previsto per gli adulti (750 mcg/kg) anche se in tre casi – Garofalo, Agnesi e Lidl – le concentrazioni sono superiori al limite previsto per i bambini sotto i tre anni (200 mcg/kg). Pur non essendo espressamente paste pediatriche, sicuramente sarebbe meglio non condividerle con i più piccoli.