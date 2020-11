Tisana per il mal di stomaco: ecco le più efficaci

Il mal di stomaco può avere molte cause, ma spesso può essere d’aiuto sorseggiare una tisana. La tisana per il mal di stomaco funziona eccome. Il mal di stomaco si presenta spesso quando meno ce lo aspettiamo: dopo aver mangiato qualcosa di troppo grasso o condito rispetto a quello a cui il nostro organismo è abituato, a causa del forte stress o anche per un colpo di freddo.

In questi casi, prendere delle medicine può acuire il dolore anziché placarlo. Come fare allora?

Preparando delle gustose quanto benefiche tisane per il mal di stomaco, facili e veloci da preparare e soprattutto efficaci. Ma cosa intendiamo quando parliamo di mal di stomaco? I sintomi che rientrano sotto questa espressione sono diversi: dalla pesantezza al bruciore, dal senso di nausea alla difficoltà nella digestione.

In questo articolo vi consiglieremo le tisane più adatte per lenire:

pesantezza e gonfiore

gas intestinale

indigestione

bruciore

spasmi

Tisane che combattono il mal di stomaco dopo i pasti

La causa più comune di mal di stomaco è in genere la difficoltà nella digestione di un pasto particolarmente abbondante o troppo condito, soprattutto quando non fa parte della nostra dieta quotidiana. Capita spesso infatti, dopo una cena con gli amici o un pranzo a casa della nonna, di avvertire la classica sensazione del “cibo sullo stomaco” e un conseguente senso di pesantezza e gonfiore.

Per alleviare il gonfiore non c’è niente di meglio di una tisana ai semi di finocchio mentre, per velocizzare la digestione, vi consigliamo una tisana a base di timo o di menta, due erbe aromatiche che evitano la formazione di gas intestinale.

Se temete di aver fatto indigestione, allora provate un bicchiere di tisana alla menta con qualche goccia di limone è quello che ci vuole per sentirvi subito meglio. Il limone ha un effetto detox su tutto l’organismo, e in più aiuta a ridurre le infiammazioni. Ricordate di tenere la pancia al caldo e di riposare per un’oretta.

Se invece avvertite spasmi e bruciori, avete bisogno di una tisana per bruciore di stomaco con estratti di camomilla. É risaputo infatti che la camomilla ha proprietà antispastiche e sedative, e che aiuta a curare le infiammazioni in modo naturale, anche quelle dello stomaco, e si può bere anche in gravidanza.

Tisane per mal di stomaco acuto

Quando non è collegato a problemi alimentari, ma a patologie più gravi, il mal di stomaco si presenta con spasmi e fitte acute. Un ottimo rimedio per alleviare il dolore degli spasmi è una tisana alla calendula. Questo fiore dal caratteristico colore arancione funziona come diuretico naturale, ma soprattutto può aiutare a trattare la costipazione, le ulcere gastrointestinali e – come dicevamo prima – gli spasmi.

Fra le tisane per il mal di stomaco acuto infine abbiamo la tisana fatta con le foglie di melissa, una pianta con proprietà distensive sia per il corpo che per la mente. Se i dolori allo stomaco sono causati da stress o da un periodo di forte pressione sul lavoro o in famiglia, la tisana di melissa vi aiuterà a calmare i nervi e anche lo stomaco.