Tragedia familiare: Spara a moglie e figli e si suicida nel Torinese

Ha sparato alla moglie, uccidendola, e ai figli gemelli, minorenni, uno dei quali è morto in ospedale (la bambina, invece, è in condizioni disperate). Poi si è suicidato. È accaduto intorno alle 5:30 di questa mattina in una villetta in Borgata Ceretto a Carignano, in provincia di Torino.

La tragedia

A scoprirlo sono stati i carabinieri, intervenuti su segnalazione dei vicini di casa. L’ipotesi è che la coppia fosse in crisi: secondo alcune testimonianze raccolte, i litigi erano ormai frequenti. All’arrivo dei militari, l’uomo, un operaio 40enne, era ancora vivo, ma è deceduto prima del trasporto in ospedale per le conseguenze del colpo che si è sparato in testa.

Nel raptus omicida ha ucciso anche il cane di casa. Stando ai primi accertamenti, il 40enne avrebbe annunciato le sue intenzioni al telefono, in una conversazione col fratello che vive a Racconigi (Cuneo). Da quanto appreso, inoltre, la pistola utilizzata era detenuta dall’uomo in modo legale. La sorellina del bimbo morto è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Regina Margherita. Sul posto, anche gli uomini della polizia scientifica per i rilievi del caso.