Acqua minerale alcalina: benefici e ph

Molto spesso si sente parlare dell’acqua alcalina e dei suoi benefici. Alcuni esperti sostengono le acque minerali alcaline possano aiutare a rallentare il processo di invecchiamento, regolare il livello di pH del corpo e prevenire malattie croniche come il cancro. Ma cos’è esattamente l’acqua alcalina? Ecco un approfondimento tratto da Healthline.

Acqua minerale alcalina: significato e ph

Le acque minerali alcaline sono quelle acque con un ph alcalino ovvero basico; esse hanno infatti un pH superiore a 7. Il livello di pH è un numero che misura quanto è acida o basica una sostanza su una scala da 0 a 14. Come è possibile notare leggendo le etichette delle bottiglie, le acque minerali hanno un ph compreso tra 6.5 e 8.

I benefici dell’acqua alcalina: ecco perché fa bene

Dal punto di vista chimico, l’acqua alcalina deve la sua capacità terapeutica al potenziale di ossido-riduzione, conosciuto anche come ORP (Oxidation Reduction Potential). L’ORP è la capacità dell’acqua di agire come pro o antiossidante. Più è negativo il valore ORP, più è antiossidante. Questo parametro descrive la capacità di una molecola, di uno ione o di un composto di cedere elettroni (ossidandosi – ORP positivo) o di ricevere elettroni (riducendosi, diventando un antiossidante – ORP negativo). In pratica, grazie ai suoi elettroliti prevalentemente alcalinizzanti come il calcio, il silicato di potassio, il magnesio e il bicarbonato, l’acqua alcalina dovrebbe esercitare una potentissima funzione antiossidante.

I benefici legati all’acqua alcalina sono tuttavia ancor’oggi oggetto di analisi e confronto tra ricercatori. Alcuni studi suggeriscono che l’acqua alcalina potrebbe essere utile in determinate condizioni. Ad esempio, uno studio sostiene che bere acqua alcalina con un pH di 8,8 possa aiutare a disattivare la pepsina, l’enzima principale che causa il reflusso acido. Un altro studio sostiene invece che bere acqua ionizzata alcalina può avere benefici per le persone con ipertensione, diabete e colesterolo alto. Un altro studio ha invece rilevato una migliore viscosità del sangue dopo aver consumato acqua ad alto pH (la viscosità è la misura diretta dell’efficienza con cui il sangue scorre attraverso i vasi).

I sostenitori dell’acqua alcalina credono nei suoi benefici per la salute. Ecco indicati altre proprietà ed effetti benefici:

proprietà antietà (tramite antiossidanti liquidi che si assorbono più rapidamente nel corpo umano)

(tramite antiossidanti liquidi che si assorbono più rapidamente nel corpo umano) proprietà di pulizia del colon

supporto del sistema immunitario

salute della pelle e altre proprietà disintossicanti

e altre proprietà disintossicanti perdita di peso

resistenza al cancro

Elenco Acque alcaline: marche in commercio

Sono numerose le marche di acque minerali alcaline presenti in commercio. Ecco un piccolo elenco: