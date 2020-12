Alcalinizzare il sangue e il corpo ha effetti benefici: ecco perchè

Alcalinizzare il sangue è importante per la salute ed equilibrare il pH del corpo. La nostra dieta è ricca di alimenti come dolci, pane e prodotti a base di farina raffinata, carne rossa ed insaccati. Questi e molti altri alimenti aumentano l’acidità del nostro corpo fino all’eccesso, per cui è importante ristabilire l’equilibrio del pH per permettere al corpo di lavorare e funzionare al meglio. Per farlo esistono alcune semplici ricette a base di prodotti come il bicarbonato di sodio, una sostanza naturale ed alcalina o basica (chimicamente il contrario di acida).

Il bicarbonato di sodio è perfetto ad esempio per eliminare l’acidità di stomaco ed aiutare la digestione . Basta sciogliere un quarto di cucchiaino di bicarbonato in un bicchiere d’acqua e berlo a fine pasto. La stessa ricetta può essere consumata una volta alla mattina e una alla sera per equilibrare il pH ed alcalinizzare il sangue. Dopo un pasto particolarmente abbondante, per asciugare i grassi ed eliminare gli acidi in eccesso è possibile preparare un’altra bevanda semplice e veloce, a base di bicarbonato e limone o lime.

Il succo di un limone o un lime, diluito in acqua con un quarto di cucchiaino di bicarbonato, aiutano a superare l’acidità di stomaco dopo i pasti ed alcalinizzare tutto il corpo se bevuti due volte al giorno. Il bicarbonato è una sostanza naturale e non danneggia in nessun modo l’organismo, per cui è possibile utilizzarlo senza problemi e senza controindicazioni. Il bicarbonato di sodio fra l’altro è utilizzato anche in numerose ricette di cucina proprio per bilanciare l’eccessiva acidità di alcuni alimenti. Per equilibrare i parametri corporei si può mescolare succo di limone con bicarbonato di sodio e bicarbonato di potassio in uguali quantità, ottenendo una bevanda da consumare due volte al giorno lontano dai pasti.

La scala del pH serve per misurare l’acidità o l’alcalinità di una sostanza o di una soluzione. Una sostanza con un pH molto basso è molto acida, una con pH molto alto (il limite massimo è 14) è molto alcalina, o basica. Il pH medio del corpo dovrebbe essere fra 7,35 e 7,45, per cui in equilibrio quasi perfetto fra i limiti dell’acido e del basico. Uno stile di vita scorretto e un’alimentazione poco equilibrata possono però alterare questo equilibrio, rendendo necessari rimedi per riequilibrare il pH.