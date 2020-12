Allerta alimentare: Ancora ossido di etilene: nuovo elenco dei prodotti con semi di sesamo contaminati dal pesticida tossico

Nel silenzio generale, giorno dopo giorno, il ministero della Salute sta richiamando centinaia di alimenti, di marchi diversi, tutti accomunati dalla presenza di semi di sesamo provenienti dall’India e contaminati da un pesticida tossico e cancerogeno. Nel nostro Paese, solo tra novembre e i primi giorni di dicembre, il dicastero ha segnalato il ritiro dagli scaffali dei supermercati di tantissimi alimenti, dal pane all’olio, dai mix di semi ai grissini venduti anche nei grandi supermercati.

Anche oggi, sabato 5 dicembre ancora nuovi prodotti si aggiungono alla lunghissima lista di alimenti contaminati dal pericoloso pesticida, allungandone in maniera vertiginosa il numero. Oggi è la volta di una serie di prodotti della Pasticceria Biologica Manzi con sede dello stabilimento sul Corso Bergamo n 159 a Lecco (LC) di cui il ministero ne ha diffuso il richiamo sul proprio sito di tutti i prodotti interessati e i relativi lotti che vanno dai grissini, ai crackers alle sfoglie, di seguito indicati:

Pasticceria Biologica Manzi – Stirati Bio al farro con semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Sfoglia farro Bio semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Sfoglia farro Bio semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Schiacciatine Bio semi oleosi farina di farro

Pasticceria Biologica Manzi – Minigri’ Bio al farro con semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Lingue Bio semi-integrali semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Grissini Bio al senatore Cappelli con semi di sesamo

Pasticceria Biologica Manzi – Grissini Bio al farro con semi di sesamo

Pasticceria Biologica Manzi – Croccantelle Bio di farro con semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Crackers Bio semi oleosi e zenzero farina di farro

Pasticceria Biologica Manzi – Crackers Bio semi oleosi e zenzero ai grani antichi

Pasticceria Biologica Manzi – Crackers Bio integrali con semi di sesamo

Pasticceria Biologica Manzi – Fior di Saraceno Bio integrali con semi oleosi

Pasticceria Biologica Manzi – Stirati Bio integrali con semi oleosi

E’ una maxi allerta da non sottovalutare visto che l’ossido di etilene è classificato come cancerogeno ed è “in grado di provocare mutazioni nelle cellule del tessuto umano esposto al prodotto. La tossicità cronica da inalazione è stata valutata in studi a lungo termine sui ratti da cui è emerso che l’ossido di etilene è associato a un incremento di tumori con cause naturali. Questi risultati indicano una chiara associazione tra l’esposizione all’ossido di etilene e l’incidenza di cancro. L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) e la UE hanno classificato l’ossido di etilene come cancerogeno per l’uomo (categoria 1)”. Per tale ragione si raccomanda, a scopo precauzionale, di non consumare i prodotti con i Tmc segnalati e riportarli al punto vendita dove sono stati acquistati.