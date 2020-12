Bruciare grassi prima delle feste: ecco i consigli per arrivare pronti al Natale

Spesso tendiamo a pensare che, dopo un periodo di feste e abbuffate, sia finalmente arrivato il momento per il nostro fisico di depurarsi. E se invece mettessimo in atto la strategia opposta? Bruciare i grassi prima di Natale, per arrivare preparati alle inevitabili mangiate delle feste: è questo il segreto, secondo la dietista australiana Susie Burrell, che ha spiegato al quotidiano The Sun il suo metodo per ridurre i grassi prima delle feste.

Agire di anticipo: come tagliare i grassi prima delle feste

Secondo la celebre dietologa, sottoporsi a estenuanti diete che durano mesi subito dopo le feste non è il miglior metodo per garantire al corpo un’alimentazione equilibrata e allo stesso tempo perdere peso. Spesso, presi dai sensi di colpa, costringiamo il nostro fisico a soluzioni estreme, deprivandolo dei nutrimenti fondamentali e creando conseguenze negative. Senza considerare quello che un periodo di privazione dai desideri comporta per la mente: diete che vengono abbandonate senza aver ottenuto nessun risultato se non il drammatico effetto yo-yo. Susie Burrell consiglia invece di giocare di anticipo: sottoporsi cioè a un breve periodo di “pre-depurazione” della durata di 3-5 giorni. “Il corpo umano non ha bisogno di essere disintossicato”, ha spiegato la dietologa, “normalmente i reni, il fegato e il sistema immunitario fanno un ottimo lavoro per sbarazzarsi delle tossine assunte quotidianamente”. Inoltre, diete con risultati immediati possono spingere le persone nel proseguire con quello specifico regime alimentare: al contrario risultati faticosi che tardano ad arrivare scoraggiano chiunque si sottoponga a una dieta. “Per questo motivo, seguire per un breve periodo di tempo una dieta in cui vengono consumati cibi integrali naturali con l’obiettivo di ‘ripulire’ l’alimentazione quotidiana, aiutandoci a perdere qualche chilo, non è una cosa negativa, ma può portare grandi risultati in termini di equilibrio”.

Cinque consigli per applicare il metodo brucia-grassi preventivo

Per semplificare il metodo, Susie Burrell ha stilato una lista di 5 consigli-trucchi che permettano di adottare un regime alimentare “depurativo” prima delle grandi abbuffate delle festività natalizie. Ecco quali sono.

1. Impegnarsi per un breve periodo di tempo

Per prima cosa, il periodo di tempo: questo regime dietetico deve durare dai 3 ai 5 giorni. In questo periodo si possono mangiare verdura e frutta fresca in abbondanza: “Dopo questo periodo di tempo, i nutrienti di cui il corpo ha bisogno per funzionare in modo ottimale, tra cui proteine, ferro, zinco e calcio, dovrebbero essere reintegrati nella dieta”. Le diete estreme che incoraggiano il digiuno o l’eliminazione di gruppi di alimenti per un lungo periodo di tempo, ha spiegato la dietologa, “sono associate a una serie di problemi, tra cui un ridotto tasso metabolico: per questo motivo non sono consigliabili per la stragrande maggioranza delle persone attive e occupate”. Per questo motivo, “impegnarsi in una disintossicazione dietetica per una settimana o meno, in un momento in cui non si hanno impegni sociali e ci si può concentrare al 100% sull’alimentazione è la chiave del successo”.

2. Consumare frutta e verdura fresca

Nessun grande segreto dietro questa dieta: basta mangiare per 3-5 giorni solo cibi freschi, naturali e non trasformati. In poche parole, verdura e frutta fresca: il cuore della Dieta Mediterranea insieme ai cereali, possibilmente integrali.”Il semplice fatto di basare tutti i pasti su frutta e verdura fresca, permetterà al corpo di fare il pieno di vitamine, minerali e fibre, aiutandolo ad eliminare l’eccesso di liquidi e aiutandolo a perdere un chilo o due senza dover saltare i pasti”.

3. Eliminare gli spuntini

Eliminare gli snack fra un pasto e l’altro è già metà del lavoro: non si parla in questo caso di frutta e verdura, ma di tutti quegli “spezza fame” confezionati che portano calorie e tossine. “Uno stop agli snack elimina automaticamente anche una serie di alimenti ricchi di carboidrati, tra cui cracker, muffin, caffè al latte, biscotti e snack da bar”.

4. Bere solo acqua

Un paio di litri di acqua al giorno: è questa la chiave per depurarsi davvero, eliminando i liquidi in eccesso e le tossine. Regola fondamentale di ogni regime alimentare sano, l’acqua permette al fisico di sgonfiarsi, anche se all’inizio può sembrare esattamente il contrario: purtroppo questa è una conseguenza delle cattive abitudini a tavola. “Bere un paio di litri d’acqua ogni giorno, insieme alle tisane rigorosamente senza zucchero, al posto delle normali bevande ricche di caffeina e succhi e frullati ricchi di zucchero: non solo è un modo semplice per ridurre in modo significativo l’apporto calorico” spiega Burrell, “concentrarsi sull’idratazione ottimale, infatti, è un modo semplice per far funzionare il sistema digestivo in modo efficiente”.

5. Limita le tue ore a mangiare

La vita moderna è frenetica: questo comporta l’estensione della “zona pasto” ben oltre le normali ore di giorno o di buio. Capita quindi di fare colazione alle 5.30 e mangiare dopo le 21, soprattutto nei paesi mediterranei. In realtà, osservare un periodo di digiuno serale e notturno è benefico per il fisico: “Il corpo è programmato per sostenere un numero di ore senza cibo: l’obiettivo è controllare il lavoro degli ormoni che a loro volta controllano il metabolismo dei grassi nel corpo. Idealmente abbiamo bisogno di almeno 10-12 ore senza cibo, durante le ore notturne, quando il nostro corpo va in ‘stand by'”.