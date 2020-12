Conosci il muscolo sartorio? è il muscolo che dovresti rinforzare

In pochi lo conoscono o sanno a cosa serve: ecco tutto quello che dovete conoscre sul muscolo sartorio, il muscolo più lungo del corpo che tutti dovremmo rinforzare.

Ebbene sì, il muscolo sartorio batte per lunghezza il quadricipite. Una delle sue funzioni principali è la flessione, giocando un ruolo importante sia per il movimento dell’anca sia per quello del ginocchio.

È proprio lui a consentirci di assumere alcune posizioni, come incrociare ed accavallare le gambe. Il muscolo sartorio fa parte della coscia ed è così lungo (fra i 55 e i 60 cm) da attraversare ed agire, come detto, sulle articolazioni dell’anca e del ginocchio.

Grazie alle sue dimensioni, il muscolo è responsabile di gran parte dei movimenti e delle flessioni che eseguiamo con gambe e fianchi. Ad esempio, ci permette di ruotare le anche fuori dall’asse del corpo, piegare le ginocchia, sollevare le gambe.

Rafforzarlo è estremamente importante: il suo allenamento, infatti, porta numerosi benefici, fra cui l’accelerazione del metabolismo. Come fare? Il modo più semplice è quello di flettere le gambe ed eseguire movimenti rotatori; ma esistono diversi esercizi, da eseguire a casa o in palestra, primi fra tutti lo squat e lo stretching.

Per eseguire correttamente quest’ultimo, portate una gamba nella posizione opposta. Il consiglio è quello di sdraiarsi su un fianco, su una superficie piana, e di estendere la parte superiore della gamba, ruotando le anche verso l’interno. Una curiosità: sapete perché il sartorio si chiama così. Il nome deriva dal latino “sartor”, ovvero “sarto”, per antonomasia colui che è solito, per professione, incrociare le gambe!