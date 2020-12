Coronavirus, 23.477 nuovi casi e 555 vittime: l’ultimo bollettino del 2020

I nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 23.477, a fronte di 186.004 tamponi effettuati (ieri 16.202 casi con 169.045 tamponi). Le vittime, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute oggi 31 dicembre 2020, sono state 555 (ieri 575). Gli attualmente positivi in Italia sono 569.896 (+5.501).

Con l’ultimo bollettino dell’anno si possono tirare le somme dei contagi totali in Italia nel 2020: sono stati 2.107.166, mentre le vittime sono state in totale 74.159.

Per quanto riguarda i ricoveri totali in terapia intensiva, sono 202 i nuovi ingressi nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.555 (-27 rispetto a ieri,). I ricoveri nei reparti ordinari sono 23.151 (-511).

Da oggi l’Italia torna tutta in zona rossa: 6 giorni di lockdown anti-Covid fino all’Epifania, con la ‘pausa’ in arancione del 4 gennaio. Veglioni vietati, domattina lockdown fino alle 7. Arrivate ieri in 10 aeroporti italiani le nuove 470 mila dosi di vaccino Pfizer che raggiungeranno entro oggi i 203 siti di somministrazione nelle varie regioni. Lo stato del piano vaccinale in Italia sarà monitorabile pubblicamente su un sito web di Palazzo Chigi. Finora oltre 9.800 le persone vaccinate.