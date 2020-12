Coronavirus, 24.099 nuovi casi, 814 decessi

Il bollettino del ministero della Salute ha registrato 24.009 nuovi contagi su 212.741 tamponi. I decessi in un giorno sono 814. Le terapie intensive calano di 30 unità (in totale sono 3.567) mentre i ricoveri ordinare sono 572 in meno (in totale sono 31.200). Il tasso positivi/tamponi sale all’11,3%

Rezza: incidenza ancora elevata, prudenza nelle festività

“Il tasso di occupazione delle terapie intensive che si trova al di sopra della soglia critica è ancora alto anche se si nota un iniziale lieve decremento dei ricoveri ospedalieri e terapia intensiva. L”incidenza è ancora elevata, intorno a 570 casi per 100mila abitanti. Grazie alle misure di contenitmento scende di poco, al di sotto di 1, l’Rt.

E’ necessario continuare a tenere comportamenti prudenti: evitare aggregazioni, distanziamento sociale, lavaggio frequente delle mani e la mascherina anche in previsione delle prossime feste”: lo ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza.