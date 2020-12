Coronavirus, il bollettino del 29 dicembre: decessi in aumento

Sono 11.212 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.585 di ieri. Lo riporta il nuovo bollettino del ministero della Salute. In totale i contagiati salgono a 2.067.487. I decessi odierni sono 659 (ieri 445), per un totale di 73.029 vittime dall’inizio della pandemia.

Più contagi con più test: sono 128.740 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 68.681. Il tasso di positività dal 12,5% del bollettino precedente scende al 8,7%.

Viminale, controlli mirati in serata Capodanno

Il Viminale ha disposto controlli mirati delle forze dell’ordine per la serata di Capodanno. Particolare attenzione sarà data agli spostamenti – secondo le disposizioni del Dpcm quelli non necessari sono vietati – e alla presenza di più di due persone a bordo nelle auto. Sempre a quanto si apprende, i controlli si concentreranno per verificare eventuali segnalazioni di riunioni in luoghi privati non autorizzati, attività di locali apparentemente chiusi ma aperti a feste private, in ville o in Bed & Breakfast affittati per l’occasione, nonché l’esplosione di fuochi d’artificio.