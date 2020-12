Covid, allarme nuova variante: Italia sospende i voli con la Gran Bretagna”

Il ministero degli Affari Esteri guidato da Luigi Di Maio ha comunicato alla Gran Bretagna l’interruzione dei voli a causa delle nuova variante più aggressiva del Covid-19 che si sta diffondendo rapidamente nel Sud est dell’Inghilterra.

Queste le parole di Luigi Di Maio su Facebook: “Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus. Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani, per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute stiamo per firmare il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali”.

Variante virus, l’Oms chiede più controlli in Europa

Oms Europa chiede ai Paesi di “rafforzare i controlli” dopo la scoperta in Gran Bretagna di una nuova variante del Covid-19, che si diffonderebbe più velocemente. L’Oms inoltre raccomanda ai suoi membri di “aumentare la capacità di sequenziamento” del virus per capirne di più sui rischi posti dalla variante, ha detto un portavoce dell’organismo. 9 minuti fa

Covid: Speranza, stop ai voli da Gb è misura precauzionale

“Stiamo per fermare i voli da tutto il Regno Unito. Lo abbiamo deciso stamattina dopo un confronto con gli scienziati. Abbiamo sentito anche i ministri della Salute Ue e quello inglese. Si tratta di una misura precauzionale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza a Mezz’ora in pIù.