Covid, nuova variante è “fuori controllo”: allarme in Europa

La nuova variante del coronavirus, che si sta diffondendo rapidamente nel Sud-Est dell’Inghilterra, è stata rilevata anche in Danimarca, Olanda e Australia. A dirlo in un’intervista alla Bbc, è stata Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della Sanità, spiegando che ora sequenziare il genoma di questa variante aiuterà gli scienziati a capire il virus e come si diffonde.

“Più si diffonde il virus e più possibilità ha di mutare”, ha sottolineato l’esperta, poi ha spiegati che secondo le ricostruzioni la nuova variante è partita dal Sud-Est dell’Inghilterra o da Londra. La nuova variante di coronavirus individuata nel Regno Unito è “fuori controllo”: lo ha dichiarato il ministro alla Sanità britannico, Matt Hancock. “Abbiamo agito con decisione e molto rapidamente. Purtroppo la nuova variante è fuori controllo. Dobbiamo metterla sotto controllo”, ha detto Hancock parlando a Sky News.

Variante coronavirus, Olanda dispone lo stop dei voli dal Regno Unito

In Olanda, il governo ha sospeso tutti i voli passeggeri dal Regno Unito fino al 1 gennaio, dopo la scoperta nei Paesi Bassi di un caso di contaminazione con una nuova variante britannica del coronavirus. Il ministero della Salute olandese “raccomanda che qualsiasi introduzione di questa variante del virus sia limitata il più possibile, limitando e controllando il movimento di passeggeri in arrivo dal Regno Unito”.

Stop ai voli da e per l’Inghilterra anche in Belgio

Anche il Belgio, nel timore della variante di coronavirus, sospenderà per precauzione i voli e i treni provenienti della Gran Bretagna almeno per 24 ore a partire dalla mezzanotte di stasera. Lo ha annunciato il premier belga Alexander De Croo, ripreso dai media locali.

Il Belgio è in contatto anche con la Francia visto che alcuni Eurostar provenienti dalla Gran Bretagna passano per il Paese vicino.

Anche la Germania verso lo stop dei voli: la situazione

La Germania sta valutando di sospendere i voli dal Regno Unito e dal Sudafrica dopo che l’Olanda ha introdotto, da oggi fino al 1 gennaio, lo stop dei voli passeggeri dalla Gran Bretagna. La Germania, come riporta Ansa, sta “seriamente” prendendo in considerazione la sospensione dei voli. “Le restrizioni al traffico aereo dalla Gran Bretagna e dal Sud Africa sono un’opzione seria” ha farro sapere una fonte governativa.