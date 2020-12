De Luca: “Ho l’impressione che si apra mercato nero dei vaccini”

Vincenzo De Luca è tornato a parlare dell’emergenza Covid in Italia e ha lanciato una nuova accusa. In occasione di un suo intervento alla Stazione Marittima di Napoli per la consegna di 260 nuovi bus del trasporto pubblico, il governatore, come riporta ‘Lapresse’, ha detto ai cronisti presenti: “Ho l’impressione che si apra il mercato nero anche dei vaccini“.

Ancora De Luca: “Ma è tanto difficile dire ai cittadini italiani che la distribuzione dei vaccini avverrà in maniera proporzionale rispetto alla popolazione residente?! Questa è una cosa chiara”. Poi l’affondo: “Vedere che ci sono Regioni che hanno il doppio, il triplo e il quadruplo di altre Regioni è una cosa indecente, come lo è l’uso del cosiddetto algoritmo”.

Il presidente della Regione Campania ha aggiunto: “In questi giorni ci sono notizie secondo cui la Regione più in difficoltà dal punto di vista sanitario è il Veneto, Regione da sempre in zona gialla, ancora oggi. Ma è possibile avere questi assurdi in un paese serio?!”.

De Luca ha anche detto: “Io almeno ho la consolazione di averlo detto in anticipo: la Campania uscirà prima degli altri e lo farà a testa alta. Lo farà per due ragioni fondamentali: perché abbiamo avuto il coraggio di fare il filtro ad agosto per chi veniva in Campania da fuori Regione e perché abbiamo chiuso le scuole un mese prima degli altri. La chiosa finale: “Noi ci siamo salvati e ci stiamo salvando per questo e non per le zone rosse, arancioni, gialle e tutte queste imbecillità che non servono a niente.