Detox Water: le acque depurative che fanno dimagrire

Per rimettersi in forma è fondamentale anche assicurarsi il corretto apporto idrico. In tal senso, vere e proprie alleate sono le cosiddette “Detox Water”, acque aromatizzate ideali per idratarsi, depurare l’organismo e – non in ultimo – perdere peso.

La loro preparazione è decisamente semplice: è sufficiente prendere l’acqua e lasciarvi in infusione – in frigo per una notte – frutta e verdura a piacere, prediligendo ingredienti bio, di stagione e dalle proprietà depurative; un esempio su tutti? zenzero, cetriolo e menta, un vero e proprio mix a prova di salute.

Lo zenzero, ad esempio, è risaputo avere un importante effetto antinfiammatorio, come comprovato – fra i diversi studi – dalla revisione sistematica condotta in Iran e pubblicata nel 2013.

Il cetriolo, invece, contribuisce ad eliminare i liquidi in eccesso, mentre la menta è un aiuto portentoso contro l’accumulo di gas intestinali. A prova di ciò, degna di nota è la revisione pubblicata nel 2014, condotta presso la “University of California” di San Diego; gli esperti si sono soffermati sugli effetti positivi degli integratori a base d’olio di menta piperita in caso di sindrome dell’intestino irritabile, che comporta tra i vari sintomi eccesso di gas e gonfiore addominale.

Ma questi sono solo alcuni fra i tanti ingredienti utilizzabili; non vi resta quindi che sbizzarrirvi con le vostre personalissime Detox Water. Come sempre, però, prima di apportare modifiche alla vostra alimentazione vi invitiamo a chiedere consiglio al medico di fiducia.

Acqua detox a base di ananas

L’ananas è un ingrediente molto forte e importante per l’organismo. E’ un prodotto ricco di manganese, potassio, rame, calcio, magnesio, vitamina C e vitamine del gruppo B, in particolare è ricco di B6. L’ananas dona numerosi benefici al corpo e all’organismo, infatti protegge il cuore, migliora la digestione e l’idratazione e regola la pressione sanguigna.

E’ un ottimo alimento per chi soffre di cellulite e di cattiva digestione, poiché è ricco di acqua e di fibre.

Per preparare un infuso di acqua detox a base di ananas, basterà tagliare quattro fette di ananas e inserirle in infusione in 1 litro di acqua fredda. Il tutto dovrà essere lasciato in frigorifero per una notte intera, affinché si raffreddi per bene.