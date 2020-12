Dieta con fichi secchi, ecco tutte le proprietà nutrizionali e terapeutiche

Tra le tante delizie della natura ci sono sicuramente i fichi, disponibili freschi solo per un ristretto periodo dell’anno: per gustarli anche fuori stagione, oltre a squisite marmellate, mostarde e altri tipi di conserve, possiamo ricorrere ai frutti essiccati, considerati particolarmente preziosi dal punto di vista nutrizionale, anche se non proprio dietetici.

Trionfano da sempre sulla tavola delle feste per finire in dolcezza pranzi e cenoni e anche se 100 grammi contengono ben 250 calorie, la loro alta concentrazione di zuccheri è compensata da una considerevole quota di fibre che, nutrendo la flora batterica, sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’intestino e contribuiscono a rinforzare il sistema immunitario.

La peetina, in particolare, viene ritenuta cruciale per la salute del cuore, come dimostrato dai risultati di una ricerca pubblicata su Nutrients, che hanno individuato le caratteristiche cardioprotettive di questa fibra, in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue: l’azione del composto viene rinforzata dalla presenza in questi frutti essiccati anche di omega-3 e omega-6, polifenoli e vitamine, che li rendono veri e propri “amici” del cuore.

La considerevole presenza di sali minerali, inoltre, apporta benefici a tutto l’organismo: nella porzione consigliata di fichi secchi si trova, da esempio, il 20% della razione giornaliera consigliata di calcio, a cui si aggiungono il potassio, che contribuisce al controllo della pressione sanguigna e magnesio, utile per il sistema nervoso e l’apparato muscolo-scheletrico.

Gli antiossidanti, infine, contrastano la formazione dei radicali liberi che favoriscono l’insorgenza di numerose patologie e, secondo uno studio pubblicato sul prestigioso Journal of the American College of Nutrition, i fichi secchi sono un’ottima fonte di vitamine C ed E, oltre che di polifenoli: basta non esagerare con le porzioni, per poter beneficiare di queste preziose sostanze, senza compromettere la linea.