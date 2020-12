Dieta senza lievito: Ecco alcuni consigli per chi soffre di gonfiore addominale

Ecco alcuni consigli alimentari perfetti per chi, dopo aver consumato alimenti lievitati, soffre di gonfiore addominale. Elaborare un menu settimanale senza lievito che possa valere per chiunque è quasi impossibile, ogni singolo caso deve essere valutato attentamente. In linea teorica, è sufficiente escludere pane, pizze e focacce, scegliendo alimenti succedanei privi di lievito, come piadine o pane azzimo.



La colazione può essere effettuata con un bicchiere di latte, una porzione di cereali, muesli o frollini senza lievito ed una porzione di frutta fresca.

Per una colazione proteica si possono consumare frullati di frutta addizionati con proteine in polvere, frittate preparate con uova o con farina di ceci e piadine farcite. Lo spuntino di metà mattina e la merenda del pomeriggio possono prevedere frutta di stagione. A pranzo si può mangiare una porzione insalata o altra verdura cruda e, a seguire, una porzione di pasta oppure di cereali, condita con sugo di pomodoro, pesto, verdure o legumi.



Per cena, oltre ad un piattone di verdura cotta accompagnato da una fetta di pane azzimo, si può fare il pieno di proteine con una porzione di legumi (se non li si è consumati a pranzo), anche sotto forma di polpette o di frittate con farina di ceci o piselli.

Chi segue una dieta onnivora può sostituire i legumi con uova, pesce o carne, preferibilmente bianca. Infine, in caso d’eccesso di gas intestinali, si può trarre giovamento da una tisana a base di anice stellato, cardamomo o finocchio, da sorseggiare durante i pasti principali e nel corso della giornata. Come sempre, prima di apportare modifiche alimentari vi invitiamo a chiedere consiglio al vostro medico di fiducia.