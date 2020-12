Ecco 8 alimenti che aiutano a combattere la pressione alta

La pressione alta è un disturbo molto diffuso e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Prevenirla con una dieta corretta è un ottimo modo per tenerla sotto controllo. Vediamo allora gli alimenti contro la pressione alta.

8 alimenti che aiutano a combattere la pressione alta

Ci sono degli alimenti specifici, che possono influire sui valori della pressione contribuendo a farla abbassare. Questi alimenti sono:

1. Aglio: aiuta ad abbassare la pressione arteriosa favorendo la diuresi.

2. Peperoncino: è un vasodilatatore, grazie alla capsicina di cui è ricco, aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e di conseguenza abbassa la pressione arteriosa.

3. Ortaggi. Gli ortaggi sono degli alimenti curativi per il loro alto contenuto in Sali minerali. La presenza, in particolare, di potassio ne fa un cibo essenziale nella dieta di chi soffre di ipertensione. Il potassio è un minerale che partecipa nella regolazione della contrazione delle fibre muscolari che costituiscono e fanno parte della parete dei vasi sanguigni. Ecco perché introdurre nella dieta quotidiana le banane, che contengono un’alta percentuale di potassio, fa sì che mantenga contenuti i valori pressori.

4. I cereali. L’acido glutammatico contenuto nei cereali è un valido rimedio per mantenere bassi i valori della pressione arteriosa

5. Formaggi e latticini. I prodotti che derivano dal latte contribuiscono in modo rilevante a ridurre la pressione alta. Questa loro azione benefica sui valori pressori è dovuta alla presenza di alcuni peptidi che agiscono attivamente sulla pressione arteriosa contribuendo a mantenerla entro certi valori normali.

6. Legumi. Grazie alla presenza di una proteina, idrosalato proteico, i legumi contribuiscono ad abbassare la pressione alta. I legumi introdotti nella dieta per l’ipertensione sono in grado di abbassare la pressione e, inoltre, impediscono l’insorgere di eventuali danni ai reni che sono spesso sovraccaricati a causa degli alti valori pressori.

7. Noci. La frutta secca, in particolare le noci, hanno la capacità di abbassare la pressione alta. Questa loro proprietà è dovuta alla presenza di antiossidanti e acidi grassi non saturi in essi contenuti.

8. Pesce. Il pesce, in particolare il pesce azzurro, grazie all’elevato contenuto in omega 3 ha un effetto benefico sul controllo della pressione alta e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Pressione alta: conoscerla e riconoscerla