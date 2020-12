I valori indicativi della pressione arteriosa in base all’età: Ecco la lista

I fattori in grado di modificare i livelli di pressione arteriosa di un individuo sono molteplici. I valori possono cambiare in base all’età, al sesso, all’appartenenza ad una razza, al peso, alle condizioni di salute globale, dall’ora in cui si prova la pressione e dalla macchina utilizzata per il test. Diventa quindi difficile parlare di valori precisi. Esistono, tuttavia, una serie di studi che hanno stabilito un range entro il quale il paziente deve rientrare per evitare rischi legati alla sua salute.

Se parliamo di un adulto in buone condizioni psicofisiche, di peso e corporatura media la pressione ideale ha un valore massimo (valore sistolico) di 120 mmHg e uno minimo (valore diastolico) di 80 mmHg.

Non si tratta di parametri da rispettare rigidamente. Perché i valori comincino ad essere pericolosi per la salute si parla di un superamento di 140/99 per i valori massimi e un superamento in negativo di 60/40 per quelli minimi. Nel primo caso si comincia a parlare di ipertensione, mentre nel secondo caso di ipotensione. Per chi ha la pressione bassa i rischi per la salute arrivano quando i livelli di Sistolica/diastolica scendono sotto i 50/30.

I valori indicativi della pressione arteriosa variano di poco con l’aumento dell’età del soggetto.

Per i soggetti con età compresa tra i 15 e i 19 anni l’intervallo ideale è compreso tra i 105/73 e i 120/81 .

Superata quest’ultima soglia d’età (ma anche prima) è sempre bene tenere monitorata costantemente la pressione arteriosa e aggiornare il proprio medico curante.