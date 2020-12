Il tuo sorriso non è smagliante? ecco i rimedi naturali per sbiancare i denti

Come avere sempre i denti bianchi? Per avere sempre i denti bianchi oltre ad una igiene orale puntuale si possono usare dei rimedi naturali. Il cosiddetto air-polishing è la tecnica usata dai dentisti per rimuovere dai denti placca e macchie e viene effettuata proiettando sui denti da sbiancare una miscela di acqua e bicarbonato ad alta pressione. Per sbiancare i denti a lungo, tra una visita di controllo e l’altra, possiamo ricorrere ad efficaci tecniche casalinghe sfruttando il potere pulente di tre rimedi naturali: ecco come fare.

Spazzola i denti con il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è il rimedio più efficace per sbiancare i denti, non a caso è usato negli studi professionali e costituisce l’ingrediente principale della maggior parte dei dentifrici in commercio. Spazzolando i denti con bicarbonato di sodio puro si ottiene un efficace effetto sbiancante, soprattutto grazie ai microgranuli da cui è costituito il bicarbonato.

Per sbiancare i denti e liberarli anche dalla temibile placca, una volta alla settimana lavali con un po’ di bicarbonato puro: mettine un velo sullo spazzolino umido e spazzola i denti dolcemente per evitare di ferire le gengive. I risultati sono visibili fin dal primo lavaggio. Puoi acquistare il bicarbonato in qualsiasi farmacia o supermercato. N.B. Non eccedere nell’uso per non corrodere lo smalto.

Il succo di limone elimina le macchie ostinate

Tra i rimedi naturali per sbiancare i denti troviamo il limone: i suoi acidi sbiancano i denti ingialliti e macchiati, e sono anche molto utili per sciogliere il tartaro e rinfrescare l’alito. Il succo di limone inoltre è antibatterico e, grazie all’elevata concentrazione di vitamina C, rinforza le gengive.

Come usare il succo di limone

Per sfruttare il potenziale sbiancante del limone è sufficiente lavarsi i denti con un po’ di succo di limone appena spremuto, spazzolando dolcemente per qualche minuto prima di risciacquare a fondo. Esegui questo lavaggio solo 2 volte alla settimana, per non danneggiare la dentina.

Per sbiancare i denti in modo naturale e completo, mescola 75 g di bicarbonato con il succo di mezzo limone e usa questa miscela per lavarti i denti: il bicarbonato riduce l’acidità del succo di limone, rendendo più sicuro il procedimento.

Il carbone vegetale cancella le macchie più ostinate

Il carbone vegetale è il prodotto della carbonizzazione di alcuni tipi di legname, e in molti paesi viene usato abitualmente per l’igiene orale quotidiana, anche perché è totalmente privo di rischi per la salute qualora venga ingoiato.

Come usare il carbone vegetale

Versa un pizzico di carbone vegetale in polvere sullo spazzolino inumidito e lava i denti. Non aggiungere dentifricio che rischierebbe di aumenterebbe eccessivamente l’azione abrasiva; per evitare il rischio di graffiare i denti puoi aggiungere al carbone vegetale qualche goccia d’acqua, in modo da formare una pasta facile da usare. La polvere di carbone vegetale è reperibile in tutte le farmacie.

Controindicazioni dei rimedi naturali per sbiancare i denti

Sbiancare i denti a casa è sconsigliato in caso di ipersensibilità dentale, infezioni del cavo orale e retrazione gengivale, perché potrebbe aumentare la sensibilità dentale. In particolare, l’utilizzo casalingo del bicarbonato di sodio per sbiancare i denti è controindicato per tutti coloro che soffrono di alterazioni dell’equilibrio acido-basico, come insufficienza renale, ipertensione, morbo di Cushing o di Addison o che assumono farmaci steroidei o diuretici.