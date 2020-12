La Fda: Il vaccino della Pfizer è molto efficace e sicuro

Il vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech offre una «forte protezione» dopo la prima dose. Lo ha comunicato la Food and drugs administration, a quanto riporta il New York Times. Il vaccino risulterebbe inoltre efficace a prescindere da caratteristiche come peso o età.

In un rapporto pubblicato online, la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto “efficace” nel prevenire il Covid-19 e incontri i criteri necessari sul fronte della sicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni. La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino è attesa in settimana.

Pfizer non ha segnalato effetti collaterali gravi. Alcuni riceventi sperimentano reazioni simil-influenzali, inclusi febbre, affaticamento o dolori muscolari, specialmente dopo la seconda dose richiesta. È un segno che il sistema immunitario sta andando su di giri, in grado di riconoscere e combattere il vero virus se si presenta.

Le vaccinazioni di emergenza potrebbero iniziare prima che lo studio di 44.000 persone di Pfizer sia completato. I volontari saranno monitorati per diversi anni.