La frutta secca migliora la fertilità degli uomini: 60 grammi al giorno la dose consigliata

La frutta secca è considerata tra gli alimenti essenziali per un’alimentazione che favorisca la fertilità. Il consiglio è di scegliere frutta secca e semi oleaginosi nella forma cruda – dunque, non tostati – per beneficiare del loro contenuto di zinco, omega 3 e vitamina E. Gli omega 3, in particolare, sono ritenuti fondamentali nella dieta per favorire la fertilità, soprattutto per quanto riguarda gli uomini.

Lo svela uno studio scientifico secondo cui tutti i semi oleosi, in particolare le mandorle, sono un ottimo rimedio contro l’infertilità. La ricerca, condotta dagli esperti dell’Universitat Rovira i Virgili di Tarragona, in Spagna, e promossa dall’International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha portato alla luce un’altra proprietà delle mandorle sino ad oggi sconosciuta.

Secondo gli studiosi mangiare almeno 60 grammi di frutta secca al giorno aiuterebbe a migliorare i numero degli spermatozoi, la loro vitalità, la morfologia e la motilità. Precedenti ricerche hanno evidenziato come l’infertilità sia strettamente legata all’alimentazione. Una dieta squilibrata, uno stile di vita errato e fattori ambientali possono causare una riduzione del numero di spermatozoi e mettere a rischio la possibilità di avere un figlio.

Un valido aiuto può arrivare dalle mandorle che, grazie all’alto contenuto di zinco, risultano essere un ottimo rimedio naturale contro l’infertilità. Lo studio spagnolo ha coinvolto 119 adulti maschi con un’età fra i 18 e i 35 anni. I volontari sono stati divisi in due gruppi: al primo è stato chiesto di mangiare frutta secca (15 gr di mandorle, 15 gr di nocciole e 30 gr di noci al giorno), il secondo invece ha seguito una dieta normale evitando i semi oleosi.

I risultati? Analizzando lo sperma di coloro che avevano assunto la frutta secca nel corso delle quattordici settimane di sperimentazione avevano un conteggio superiore del 16% degli spermatozoi, un miglioramento della motilità del 6%, una vitalità degli spermatozoi superiore al 4%, un miglioramento dell’1% della morfologia.

Tutto merito della vitamina E, un potente antiossidante presente nelle mandorle e nelle noci, dello zinco, che contribuisce alla riproduzione, ma anche dei grassi Omega 3 e Omega 6.

“Avere una dieta sana è un pezzo importante, ma spesso trascurato, del puzzle della fertilità – ha spiegato la dietista Juliette Kellow -. Questo studio mostra che l’aggiunta di frutta secca come le mandorle offre un modo potenzialmente semplice per aumentare la fertilità maschile e può aiutare a sostenere le coppie che cercano di concepire”.