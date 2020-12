Le 7 regole per il caffè espresso perfetto

Ti sei mai chiesto come mai il caffè espresso che prepari a casa non ha lo stesso gusto di quello che bevi al bar? Forse sbagli qualcosa. Ecco le 7 regole per prepararlo alla perfezione.

1. La miscela

Innanzitutto la miscela, capisci quello che vuoi e impara a chiederlo apertamente: arabica per un caffè morbido e delicato, robusta per un gusto deciso e corposo.

2. L’acqua

Una particolare attenzione all’acqua, spesso quella del rubinetto è piena di calcare.

3. Il tempo

Un caffè che ci mette più di 25 secondi a uscire non è il caffè perfetto.

4. Il bicchierino d’accompagnamento

Un espresso senza il bicchierino d’acqua d’accompagnamento è un caffè a metà.

5. Il colore

Il colore, tutto parte dagli occhi, insomma pantone caffè.

6. La temperatura della tazzina

La tazzina deve essere rigorosamente calda per evitare sbalzi termici con il caffè appena fatto.

7. Il clima

Ebbene sì, anche il caffè è meteoropatico: se il clima è favorevole anche la macinazione dei chicchi ne risentirà e il gusto sarà migliore. Ma soprattutto per un buon espresso occorre ricordare la componente umana: il caffè è un mezzo di aggregazione che diventa più buono se gustato in compagnia, se fatto con amore creerà quel momento di relax in una giornata frenetica di cui tutti abbiamo bisogno.